數位中介法草案惹議 NCC：沒有強推

NCC推動「數位中介服務法」草案引發各界反彈聲浪。NCC於21日發出三點聲明。強調該草案僅為初版，先前所集的各項建議，都會審慎評估考量，沒有部分人士所稱「強推」之情事。

NCC表示，期待持續理性溝通討論，並凝聚社會共識，促進相關政策之研議。網際網路相關服務發展迅速，伴隨而來的犯罪議題也成為社會棘手的挑戰。過去幾年性私密影像的流傳、層出不窮的網路詐欺，各種假訊息的攻擊，以及網路兒少權益問題等，形成對社會、對人民的傷害。

尤其是兒少婦女，因此各界紛紛要求政府提出有效的解決之道。NCC參考歐盟數位服務法等外國立法框架，草擬數位中介服務法，希望透過數位中介服務提供者的「業者自律」、「公眾他律」及「政府執行法律」的問責機制，保障使用者權益。

針對各界近來的反彈聲浪，NCC提出三點說明，

一、草案僅為初版，將持續蒐集意見，NCC草擬之數位中介服務法僅為該會初步版本，於8月舉辦3場公開說明會蒐集意見，後續將審慎檢視、檢討各項不足之處。另一方面，關於規範範圍、執行方式及專責團體等會進一步討論，歡迎各界提供意見。

二、立法需要匯集民意，凝聚共識，草案尚未經該會之委員會議最後審議確定，也未提送行政院、立法院，因此沒有「需要撤回」的問題。網路議題繁雜且眾所矚目，NCC將持續保持開放的態度，聆聽外界建議。還望各界不吝提供寶貴意見與建言。

三、溝通過程公開透明，期望能理性討論，NCC強調，自由、安全及可信賴的網路環境需要各方利害關係人一起努力建構，NCC將秉持公開透明原則，持續與各方溝通，遵守自由民主法治的基本精神。

關於暫緩舉辦公聽會一事，NCC說明該會作為獨立機關，任何對外的政策仍需和各界（包括行政院、立法院以及社會各方）協調溝通，才得以周延完善。言論自由是臺灣最珍貴的民主資產，也是憲法保障的權利，但諸多網路犯罪問題也亟需解決，該如何拿捏分際是門艱難的課題，希望該草案能回歸理性討論，促進相關政策之研議。

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