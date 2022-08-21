缺料緩解 網通廠下半年迎來榮耀時刻

去年飽受缺料之苦的網通廠，隨著缺料狀況緩解，催動營益率走高，在貨暢其流帶動下，利基型網通廠獲利先逢春，包括普萊德、正基、常珵等業者，上半年營益率均傳來創高的佳音。

網通廠去年起面臨缺料之苦，缺料餘威到今年第一季仍未解，中磊董事長王煒3月法說會上也還在抱怨，「缺料仍在影響中」。不過，隨著料況好轉，到第二季法說會時王煒已改口說，下半年零組件缺料將進一步舒緩。

當長短料問題有解，網通廠達交率持續好轉。業者表示，去年僅落在70％～75％的達交率，已有部分廠商拉升至逾9成，營益率大躍進，其中普萊德、正基、常珵上半年營益率更一舉觸頂。

網通品牌公司普萊德隨疫情趨緩重返實體參展，上半年營收和獲利均創歷年同期新高，營益率以27.37％創高，略勝去年同期的26.32％。

無線通訊物聯網模組設計商正基，結算今年上半年EPS 5.16元，獲利大增9成，已達去年全年獲利78％，另上半年營益率15.1％亦同步創高，較去年同期增加1.03個百分點。

常珵受惠xSDL及光纖產品，打入拉美最大電信業者墨西哥電信，上半年營收8.12億元，年增574％，創同期新高，歸屬母公司淨利達1.51億元，換算EPS 3.54元，與去年同期呈每股淨損0.07元表現差異甚大，獲利轉正，上半年的營業利益率快速拉高至18.59％，同步由負轉正。