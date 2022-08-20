缺料催動漲聲 55科技廠營益率衝新高

台股上半年考驗一波接一波，營業利益率逆勢創歷史新高的上市櫃企業僅106家，其中電子業占55家，市場人士分析指出，能逆勢繳出好成績的企業，多數為半導體業者，以及電子通路、電子元件廠等缺料概念的公司。

科技業逢逆風，俄烏戰爭、大陸封城、供應鏈缺料等難題接連湧現，加上運費居高不下，經營難度大增，雖有新台幣走貶，讓靠外銷吃飯的科技業者匯兌有所進補，惟大環境欠佳，賺錢愈來愈難。

但時機再壞，也有人賺錢，還是靠著缺料發災難財，尤以缺料重災區半導體業最為明顯，隨著交期不斷拉長，漲價聲此起彼落，半導體業者的營業利益跟著水漲船高。據統計，上半年營業利益率創高的上市櫃科技公司，共55家，其中與半導體相關就有25家，包括麗正、天方能源、京鼎、德微、日月光投控、力士、信驊、世界、中美晶、茂達、同欣電、大中、環球晶、瑞耘、長科、展匯科、廣閎科、均華、全宇昕、鈺太、力智、力積電、華景電、創意、力旺，足見上半年半導體有多旺。

有別於多數電子業陷入毛三到四的窘境，半導體業飆高的營業利益率確實令人咋舌，力旺上半年的營益率來到57.33％，居高科技股之冠，相較去年同期增加2.82個百分點，營益率突破4成的企業，還包括信驊、力積電，分別來到48.11％、40.27％，較去年同期分別上揚了5.2及15.54個百分點。

力旺上半年獲利吃進大補丸，主因過去二年，累積了超過1,000個產品設計定案，其中超過200個是在28奈米製程以下的新產品應用，隨著新產品陸續進入量產，帶動力旺權利金持續成長。

伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊上半年EPS 27.3元，超越去年前三季EPS總和，展望下半年，隨著供應鏈缺料問題舒緩，加上取得的晶圓代工產能比預期多，日前上修全年業績展望，預期全年營收年增率提高到45％以上。

力積電上半年合併營收425.4億元，歸屬於母公司業主淨利為136.44億元，較去年同期成長近1.5倍，EPS 3.8元。展望未來，受終端需求大幅降溫影響，晶圓代工成熟製程市況轉弱，力積電銅鑼新廠又傳出因受缺工、缺料、設備交期遞延影響，建廠時程將往後推遲4～5個月，量產計畫恐延2024年。