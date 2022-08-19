美晶片法讓台積選邊站? 前高層吐真心話

美國總統拜登上周簽署晶片法案（CHIPS and Science Act），並祭出520億美元補貼，鼓勵晶片製造商在美國蓋廠。外媒報導，台積電、三星等非美國的半導體製造商在美設廠，他們手被綁住了，只好投靠美國這一邊，因為很多關鍵設備仰賴美企供應；但台積電前法務長卻認為，台積電不需要選邊站，在董座劉德音的強勢帶領之下，台積電在任何市場都能很有效率的運作，且謹慎做法是不接受任何補貼，因為台積電真的不缺資金。

日經亞洲評論報導，美國智庫歐亞集團 （Eurasia Group）地緣科技實踐部主任Xiaomeng Lu表示，台積電和三星已在美設廠，他們的手被綁住了，必須選擇站在美國這一邊。他補充說明，晶片法生效後，這些企業只有非常小的空間可以避免對北京投資的限制，他們能做的並不多。

Xiaomeng Lu更強調，像台積電這樣的製造商，其大多數關鍵設備都由美國及其盟國設計和提供，他們不可能得罪美國。

台積電前法務長杜東佑（Richard L. Thurston）日前接受DigiTimes專訪，他認為台積電不需要選邊站，台積電董事長劉德音領導能力很強，足以帶領台積電在任何市場發揮高效率的運作。美國的挑戰在於，美國試圖彌補失去的時間，並將台積電等台企陷於困難的處境。他說，「很多人不明白為什麼台積電能如此成功，主要是其核心客戶為美國企業。」

杜東佑強調，在美國製造成本遠高於台灣，這是考慮在美國蓋晶圓廠的一個重要因素，也是美國會給予晶圓廠補貼的原因之一。但台積電已經表明，可以透過股權和債務市場為晶圓廠自籌資金。

他表示，如果美國政府對補貼限制非常嚴格，讓台積電、三星等企業在這方面沒有靈活性，那麼他認為，謹慎的做法是不接受任何補貼，因為台積電真的不缺資金。

8月9日，台積電董事會批准為台積電亞利桑那州廠發行不超過40億美元（約新台幣1200億元）的以美元計價無擔保普通公司債提供保證，以支應台積電產能擴充的資金需求。

杜東佑認為，晶片法案的很多補貼是出於美國的安全考慮，主要為減少對台積電的過度依賴。

（中時新聞網 吳美觀）

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