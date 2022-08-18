面板景氣 年底可望觸底

群創（3481）18日舉行法說會，由於庫存去化緩慢，公司下修第三季營運展望，預期出貨季減10～15％，平均產能利用率約50～70％。總經理楊柱祥表示，中國618和美國Prime Day銷售成長轉正，再加上四川限電影響面板產出，兩大因素之下，有望加速庫存去化，預期今年年底會是這一波循環的底部，明年初將有好的開始。

群創董事長洪進揚表示，（賣價）在現金成本之下生產銷售沒有意義，群創秉持著這樣原則，第二季產能利用率維持在90％，第三季因為市場狀況庫存去化遲緩，會往下調節，利用率維持在7成左右、可能往下到5成。公司也會積極調整產品組合，往高附加價值產品挪移、以提升競爭力。第三季展望也有所調整，預估出貨季減10～15％，ASP因為產品組合的關係，減幅縮小到個位數的幅度。

楊柱祥表示，供應鏈庫存在第二季達到高峰，要解決庫存有兩個調節器，一個是需求踩油門（加速）、一個是供給踩煞車（減產），同時兩個都在作用的話庫存就可以解決。觀察電視面板市場往好的方向發展，2022年上半年需求比去年同期差，不過中國618線上線下銷售年成長4％，美國亞馬遜PrimeDay銷售年成長52％，就加速了庫存去化。

此外，高溫乾旱造成電力供應吃緊，四川有8座面板廠、其中有5座8.5代／8.6代廠，雖然政府保民生用電被列為白名單，供應30％電力，但只能維持無塵室必要運作、無法生產，大約有3.6～5％的供給減少，約當32吋每個月200～300萬片的數量。會在確認通膨對消費影響，9月氣溫狀況，如果持續往好的方向，預期今年年底將是底部，明年年初會是好的開始。

楊柱祥表示，公司聚焦在車用高附加價值產品，車用面板尺寸從7～9吋放大到12.3～13.9吋，過去兩年營收從6.3％到11.7％、將近兩倍的成長。集團旗下群豐駿提供整合平台，從單一模組到系統，單價提升3倍以上，預期這個車用系統的出貨比重會拉高到5成以上。全球電視市場M型化，大尺寸消費成長，群創65吋、75吋面板向策略供應商外購，85吋在7.5代廠自製，40吋在8.6代廠自製，以產品組合優勢來面對市場競爭。

車載面板馳援 救低迷市況

在宅經濟退燒及通膨衝擊購買力之下，不論是液晶電視、還是筆電、智慧型手機，買氣全面走弱，面板產業的展望乏善可陳。只有汽車產業因為消費者走向戶外、以及電動車推波助瀾之下，需求逆勢成長，成為主要面板應用當中的唯一亮點。

面板廠陸續舉辦法說會，對於下半年都釋出保守的看法，因為通膨陰影之下，消費者可支配所得減少，電視、PC、手機等消費性電子產品需求疲軟，而且先前電子業因為塞港庫存升高，品牌紛紛下修訂單，下半年進入庫存調整期。樂觀一點的預期今年底將是這一波液晶循環的底部，悲觀一點的則是認為庫存調整會延續到明年第一季。面板廠也大踩剎車，第三季平均產能利用率下探5～7成。

但是車載面板成為各項面板應用當中唯一的亮點，友達看好汽車產業走出缺料陰霾，宣示會加大在車用市場的努力和投資，投資整合式觸控、異形切割和貼合的產能，也會和車廠客戶合作，往系統整合做出差異化的設計，期望車用成為未來幾年重要的成長動能之一。

群創也強調車用面板成長不只是面積擴大，從過去的7～8吋到20吋以上，車用面板因為智能化功能出現，必須整合進車用面板上，帶動商機成長。群創瞄準20吋以上車用一體化市場，車用系統整合平台相較於傳統型面板產品價格和利潤更好，磨刀霍霍要搶車載商