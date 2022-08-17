全球第一！聯發科5G NTN衛星手機成功連線

聯發科加速5G衛星聯網先進通訊技術研發有成，日前使用搭載聯發科具5G NR非地面網路（NTN）衛星連網路功能晶片的智慧型手機，於實驗室環境測試中成功打通衛星連線，讓5G手機全球首次支援非地面網路的雙向資料傳輸。

聯發科表示，本次測試遵循5G國際標準組織3GPP Rel-17規範定義的功能和程序，使用聯發科具有5G NR NTN衛星網路功能的行動通訊晶片，配搭羅德史瓦茲的低軌衛星通道模擬器，以及工研院開發的測試基地台，於實驗室中模擬高度為600公里、移動速度高達每小時27,000公里的低軌衛星。三方共同合作，開拓智慧型手機支援衛星通訊的可行性，為手機衛星連網通話應用打開一扇大門。

5G NTN衛星網路可提供更完整的全球覆蓋功能，目前地面網路無法觸及的地區，都可透過智慧型手機實現5G衛星通訊的服務，加速5G網路地面和衛星的整合，形成無縫銜接的通訊網路，智慧手機用戶不需要新增配件，可望實現一機雙網，天地連線的創新服務。預計這項技術將擴大5G連接服務的可用性，特別是在關鍵的通訊、交通、農業、車隊和重型機器管理及物聯網等，將可支援更多應用場景和新型態的業務發展。

聯發科表示，長期以來推動國際標準制定，積極貢獻創新技術成為全球5G的新技術標準。自2019年便開始研發與提交NTN相關技術提案至5G國際標準組織3GPP，並領導多個NTN技術項目，日前也完成3GPP Rel-17相關標準發布的里程碑，持續作為全球新技術標準的積極貢獻者並引領產業趨勢。

聯發科表示，測試過程中克服了多項高難度的技術挑戰，為了消除智慧型手機衛星通信對傳統笨重天線的需求，聯發科專注於較低頻的S／L波段，並利用物理層及演算法設計，成功克服低軌衛星高速移動造成的訊號衰落、時域／頻域的訊號變形、同步與接收解調性能等技術挑戰。

此外，透過維持和5G相同的基礎物理訊號及通訊協定設計，有助於使用同一支手機支援現有地面5G網路和未來的5G NTN衛星網路。透過開放式衛星通訊技術標準，將有助於未來行動通信產業和衛星通信產業的合作與融合，以擴大規模經濟並達到雙贏的目標。