筆電出貨持續下滑 分析師唱衰2大晶片廠

全球消費市場疲弱，筆電需求急劇惡化，導致PC品牌大廠出貨持續下滑。分析師指出，7月筆電出貨量月減15%，產業前景出現警訊，看空兩大晶片廠英特爾、超微（AMD）的股價，認為還有進一步下跌的風險，並警告拜登政府通過「晶片法案」，對英特爾來說，並非救命藥。

日系外資表示，自7月下旬以來，筆電需求加速崩壞，估2022年筆電銷量恐暴跌20%，到2023下半年才有望復甦。一旦市場規模急凍，將加劇產業競爭，相關供應商未來幾季面臨平均售價（ASP）與毛利率壓力。

SeekingAlpha報導，花旗分析師Christopher Danely發表研究報告指出，7 月筆記型電腦出貨量月減15%，PC需求在今年下半年和明年持續下滑，反映出產業前景不太樂觀。

Danely認為，當前PC市場低迷，對英特爾、超微兩家公司帶來負面衝擊，重申維持「中性」評級。雖然外界視英特爾為晶片法案最大受惠企業，但他示警，該法案非英特爾唯一救命藥。

在庫存增加和需求持續萎縮之下，Danely預測，第三季筆電出貨量可能保持「次季節性」約8%月增率，但低於往常兩位數成長，而第四季筆電出貨量年減17%，若大環境惡化，衰退可能會更嚴重。

周三（17日）英特爾股價小跌0.41%、36.19美元，今年以來重挫逾33%；超微下跌0.80%至100.2美元，今年已暴跌31.9%。

（中時新聞網 吳美觀）

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