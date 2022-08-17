攻下智慧機市場? 三星:打價格不如戰信仰

三星今(17)日在台正式發表新一摺疊機Galaxy Z Fold4/Z Flip4，身為台灣摺疊機先鋒的三星，在面對通膨消費縮手、智慧型市場飽和的環境挑戰下，三星去年、今年上半年在台灣市場依舊持續成長，去年也將摺疊機列為旗艦機款，豪擲上億元行銷，有鑑於智慧機市場大者恆大，該如何讓友商粉絲陣前倒戈，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，「信仰戰」更勝「價格戰」，三星也必須化身傳教士與消費者積極溝通。

摺疊智慧型手機展現飛躍成長，根據研調機構DSCC報告顯示，今年第一季全球摺疊智慧型手機出貨較去年同期增加571%，其中，三星手握逾7成市佔，穩居銷售龍頭，台灣三星行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，衡量整體市場狀況，三星將本次的低標成長率定在相較前一代成長25%。

行銷手法上，陳啟蒙表示，三星為打響摺疊機名號，力拚將其拱上旗艦主流，去年已經投入上億元的行銷預算，今年三星同樣會持續積極行銷，但會調整行銷策略，有別於去年大量投放電視廣告，今年會戶外、網路等行銷領域加強力道，另外，在實體的體驗通路上也會持續深化。

自去年開始，電子零組件漲價問題是業界都難避免的考驗，陳啟蒙表示，三星零組件的採購價格確實也都變高，但三星希望透過數量、主流等優勢，結合自家資源優先順序，並和通路商討論加碼合作，讓消費者在價格上大致維持和上一代一樣。

智慧型手機市場近年來早已經呈現高度飽和，加上市場格局儼然大者恆大，故如何從競業手中拿下更多的市占率也成為一大學問，陳啟蒙表示，面對友商其實不見得是「價格戰」，更多的反而是「信仰戰」，三星會秉持傳道士精神，對消費者進行潛移默化的行銷，這絕對不是單單可以透過價格來溝通的。

（ 時報資訊 王逸芯）

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