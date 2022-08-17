電子紙需求強勁 元太H1締三高EPS逾2元

元太2022年第二季合併營收為74.52億元，年成長84％，歸屬於母公司之淨利為23.74億元，稅後每股盈餘2.08元。上半年合併營收134.13億元，較去年同期成長58％，營業利益為33.96億元已超過去年全年營業利益。累計上半年營收為近11年同期新高，營業利益、淨利及EPS則同步創下歷年來新高點。

2022年上半年營運成長動能持續增溫，電子紙應用市場需求強勁，因疫情帶動的「無接觸經濟」延續，全球大型零售連鎖商店持續導入電子紙貨架標籤應用安裝；而電子書閱讀器及電子紙筆記本品牌則推出彩色、換頁速度更快，及電子紙螢幕尺寸更大的機種，以刺激市場換機潮。

而電子紙的省電低碳排放、無光害特性，正符合淨零碳排的趨勢，使得電子紙看板於智慧城市中的應用特別受到青睞。 由於電子紙市場持續穩定成長，元太為滿足電子紙材料供應需求，同步於各製造據點佈局電子紙產能規劃。日前元太董事會通過，將於目前正興建中的新竹廠辦大樓，新設第5條及第6條電子紙薄膜產線。

同時，公司將投資33.05億元，於桃園市觀音區增設一座新廠，用於製造電子紙及軟性材料。此外，元太子公司川奇光電董事會亦通過，公司投資人民幣3.25億元，將於揚州廠區興建電子紙材料製造廠房。

延伸閱讀

元太華通H2需求穩 法人點讚

電子紙夯 元太再啟動擴產

元太擬配息3.2元 積極擴大電子紙生態圈