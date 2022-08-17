雲端、資料中心逆風 半導體庫存風暴來襲

後疫情時代的電子產品消費潮逐漸消散，雲端、資料中心跟電子產品的消費、使用頻率逐漸從高潮中回歸正常，這讓許多美國晶片商備感壓力，擔心庫存風暴即將來襲，金融投資機構對晶片業的前景也提出示警。

有大型科技公司坦言，高通膨為消費者帶來壓力，經濟學家也陸續針對經濟衰退展開討論，廣告商減少支出，這讓投資人不禁擔心，雲端和資料中心可能成為下一個受衝擊的市場。

從近期美國大型科技公司的財報表現看，晶片產業確實可能要忍耐一段寒冬。在雲端儲存領域，Google的母公司Alphabet旗下的Google Cloud年收入較去年下滑了8個百分點；微軟的Azure營收年增率減少 6 個百分點；亞馬遜的 AWS 則下滑逾 3 個百分點。

私人財富管理公司Bernstein分析師Stacy Rasgon表示，廣告支出減少可能讓Facebook和Snapchat減少對資料中心的投資。

而終端消費品如PC的需求放緩，更是不在話下，像是我國的終端消費電子品牌宏碁、華碩近期都表示，庫存危機已經開始。

對於晶片產業的危機，研究顧問公司Forrester Research研究總監 Glenn O’Donnel 表示，若上述公司決定削減對資料中心的投資，影響甚至將擴及英特爾和 AMD等晶片商，甚至連戴爾、惠普等公司，也會受影響。

據英特爾最新財報顯示，該公司的資料中心和人工智慧業務營收在第二季下滑至46億美元，跌幅達16%，且比華爾街預測還要在低了近20億美元。

而美光上周也提出警告稱，資料中心的前景糟於預期，除了PC跟智慧型手機，雲端市場也面臨阻力。美光商務長 Sumit Sadana 接受路透採訪時表示，不只是雲端市場成長放緩，部分晶片短缺對伺服器生產造成影響導致庫存增加。

金融機構則提出警告，花旗分析師 Christopher Danely表示，7月筆電出貨量月減15%，宏觀環境疲軟，前景不樂觀；他還預測，如果宏觀經濟持續惡化，還以更多下探空間。

（旺得富理財網 李澍）

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