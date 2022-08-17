美晶片法迫使台積選邊站 專家揭北京盤算

美國總統拜登上周在白宮簽署晶片法案（CHIPS and Science Act），將為美國半導體生產挹注520億美元的政府補貼，值得注意的是，該法案其中有項「10年條款」，即獲得補貼的業者，10年內將不得於大陸或其他不友善國家建廠。

日經亞洲評論(Nikkei Asian Review)引述美國智庫專家說法指出，半導體大廠包括台積電、三星等被迫選擇站在美國這一邊，北京政府即使對此感到不滿，但目前仍無法做出有力回應。

美國智庫歐亞集團 (Eurasia Group) 地緣科技實踐部主任Xiaomeng Lu表示，台積電和三星已在美設廠，他們的手被綁住了，必須選擇站在美國這一邊。他補充說明，晶片法生效後，這些企業只有非常小的空間可以避免對北京投資的限制，他們能做的並不多。

Xiaomeng Lu更強調，像台積電這樣的製造商，其大多數關鍵設備都是由美國及其盟國設計和提供，他們不可能得罪美國。

而自晶片法案過關後，北京政府批評此舉將扭曲全球半導體供應鏈，並阻礙技術創新，但迄今仍未祭出相關報復行動，Xiaomeng Lu分析，北京政府目前仍無法做出有力回應，因為基本上他們沒有技術可以建立晶圓廠。

美國智庫New America網路安全政策和大陸數位經濟研究員 Samm Sacks說，在美國阻止全球晶片商向華為供貨後，北京政府威脅將台積電等晶片商列入「不可靠實體名單」，如此一來，在大陸的外資企業成本將明顯提高，但北京並沒有這樣做。

Samm Sacks進一步表示，但這並不意味北京政府不會針對美國和接受補貼企業展開報復，當哪天他們不再依賴外國晶片製造商像是台積電和三星時，預計就會採取行動了。

（中時新聞網 邱怡萱）