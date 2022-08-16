陸5奈米少了晶片之母 內行曝1慘痛代價

拜登政府對大陸晶片產業再祭殺手級禁令，美國商務部禁止對大陸出口3奈米以下的EDA（電子設計自動化）軟體。EDA軟體對IC設計到底有多重要，大陸業內人士透露，假使設計一款5奈米晶片產品，使用全球頂尖的EDA軟體，成本大約4千萬美元，但若沒有EDA軟體支援，成本暴增至77億美元，兩者相差近200倍。顯見沒有美系EDA軟體支援，對大陸IC設計業的成本衝擊確實相當大。

研調機構集邦表示，儘管短期內大陸IC設計業還沒有使用更先進的GAA（環繞閘極技術）EDA需求，但3～5年後要跨入3奈米先進製程設計時，一旦沒有美企EDA軟體，大陸IC設計業從晶片設計初期、乃至於後端的系統設計，都將陷入發展困境，恐將影響大陸半導體長遠的發展。

《北京商報》報導，產業觀察家洪仕斌指出，美國EDA斷供就是想讓大陸沒有軟體設計3奈米及以下的先進晶片，設計卡死在5奈米，製造卡死在7奈米，最終拉開中美在高速運算、AI等方面的距離。

據悉，EDA軟體的功能涵蓋IC設計、布線驗證和仿真等所有流程，是半導體設計中極為重要的關鍵，甚至稱為「晶片之母」，沒有EDA幾乎無法製造晶片。

大陸CAD軟體負責人透露，假使設計一款5奈米晶片產品，使用全球頂尖的EDA軟體，成本大約4千萬美元，但若沒有EDA軟體支援，成本暴增至77億美元，兩者相差近200倍。

一旦美國斷供EDA，大陸晶片產業鏈將承受巨大壓力。IC Insights和大陸海關數據顯示，2020年，大陸晶片市場的需求規模高達1434億美元；其中，大陸本地所有晶片製造商能夠供給的產能價值只有227億美元，自給率只有15.9%。如果剔除外資晶片廠，僅統計大陸企業，2020年產能價值約83億美元，自給率低到只有5.9%。

報導指出，在美方打壓之下，大陸並不是沒有機會。產業觀察家認為，從長期發展來看，美國持續保持優勢並不容易，因為半導體業需要大量人才、勞動力、能源以及物流等因素支撐，但在這些領域，美國缺口仍相當大。

此外，大陸是全球最大的晶片市場，各半導體廠在大陸能賺到錢，美國想要奪回產業主導權，並不是一件容易的事。

一項研究指出，美國想在自己國家建立從上游至下游的完整產業鏈，前期投資至少需要1兆美元，而拜登政府剛通過527億美元晶片法案，對於整個晶片產業鏈來說，只是杯水車薪。

（中時新聞網 吳美觀）

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