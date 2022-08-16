半導體業將陷十年寒冬？專家拋2大隱患

中美兩國之間的你來我往將半導體產業推向了風口浪尖，晶片成為了國之重器，不過，在全球經濟衰退，庫存風險升溫之際，半導體產業卻大蓋晶圓廠要擴大生產，反倒讓部分人士擔憂半導體產業將有寒冬要到來。有分析師認為，晶片產業將因庫存增加和需求萎縮，陷入至少10年來、甚至可能是20年來最嚴重跌勢。

疫情期間由於居家辦公、學習的人數陡然增加，刺激了PC、平板、手機和其他行動裝置的銷量，也讓晶片供需吃緊，電子廠為了滿足訂單需求，再貴都要買到晶片。但如今，疫情風頭大致度過，消費者3C產品的消費減少，製造商也減少了晶片採購，據 Mercury Research統計數據，Q2的PC處理器出貨量降至30年來最低點，處理器出貨量創下1984年以來最大的年減幅。這讓半導體庫存增加和需求萎縮的隱憂緩慢受到部分業者的注意。

事實上，大型的晶片廠似乎已預見這些風險。輝達預估，核心業務全年跌幅將超過40%；美光也警告，許多領域的需求正在降溫。

對此，花旗集團分析師丹利 （Christopher Danely）預計，半導體產業將遭遇10年，甚至20年來最嚴重的衰退，影響範圍涵蓋每一家公司和每一類晶片。

值得注意的是，此次衰退的原因還包括了國家介入，包括中、美、日、韓都祭出補貼要拉攏企業到當地蓋新的晶圓廠和採購設備擴廠，但由於營運縮需的資金龐大，因此歐美很難像台積電、三星一樣高效運作；反而會因為歐美的供應鏈介入，打亂已經在亞洲建立穩固的供應鏈運作體系。

惠譽評級分析師Jason Pompeii就表示，半導體產業在歐美希望能複製亞洲的供應鏈，這會導致短期營收跟現金流的劇烈波動，特別是與晶片產業過去幾十年中不斷提高的效率相比，短期風險就是過度投資導致景氣下滑。

（旺得富理財網 李澍）

延伸閱讀

半導體消化庫存恐跌價 大聯大：有保護機制

美斷供EDA 陸半導體陷困境

美嚴控先進半導體技術出口