庫存難消化…面板減產恐延續至明年Q1

2022年全球多家電視品牌廠下修面板採購數量，整體下修幅度約15％。業界日前預期，面板廠如果不再繼續擴大減產幅度，市況很可能到2023年上半年都無法改善。另有機構預估，面板廠持續挹注新產能，將導致面板業遭遇近五年來最嚴峻的供過於求窘境。

近期A股上市的面板企業陸續公布2022上半年業績預告，受行業景氣低迷影響，公司業績普遍衰退。其中，TCL科技預計，上半年淨利人民幣（下同）6.5億元至7.5億元，年減89％至90％。維信諾、彩虹股份雙雙預告，上半年虧損10.5億元至12億元。

綜合媒體報導，市場研究機構TrendForce報告指出，2022年全球電視終端銷售疲弱，但是在面板廠新產能仍持續挹注下，造成電視面板及整機供需比例擴大至35％。並預估，全球LCD電視2022年出貨量年減4.1％至1.95億台，而OLED電視市場則受到LCD電視面板降價擠壓，2022年成長幅度收斂至7.8％。

TrendForce表示，電視三大主要市場—歐洲、美國、中國，經濟面分別受到俄烏戰爭、通膨、升息、疫情不同程度的干擾，導致2021年下半年起LCD電視面板價格持續下跌，目前價格不僅跌破2019年的低點，甚至連成本都不到。TrendForce指出，雖然有品牌廠推出促銷活動，但買氣不佳，庫存持續攀升，導致去庫存成為品牌廠2022年的首要目標。

近日，面板產業鏈廠商指出，以三星電子為例，約兩個月消化四周庫存，以此估算，整體消費電子產業鏈中超出正常水位的庫存，可能難以在2022年底前恢復至正常水準。加上2023年第一季為傳統淡季，而品牌終端在歷經這次的庫存調整後，此後對庫存掌控會更加嚴謹。因此有部分面板廠商認為，這次面板減產至少會延續至2023年第一季。