四川限電 台廠衝擊小

四川限電，在重慶、成都設廠的台灣供應鏈首當其衝，不過包括廣達、仁寶、英業達、緯創等下游組裝廠都表示，廠區正常生產、不受影響，中、上游受影響的業者如群電、超眾、雙鴻則多改至夜間生產因應，僅有長科*、業成、富士康停工6日。而以目前電子供應鏈多面臨零組件、成品庫存過剩，因為限電而少生產幾天，對業者影響應該不會太大。



四川近日來連日高溫，熱到40度是日常，為了確保民生用電無虞與電網安全，四川政府針對用電大戶、工業用戶停止供電，台商群聚的重慶、成都，首當其衝，成都與重慶當地政府對於停電日期略有不同，下游組裝代工廠在四川設廠者，包括廣達（重慶廠）、仁寶（重慶廠與成都廠）、和碩（重慶廠）、英業達（重慶廠）、緯創（重慶廠與成都廠），中、上游業者在四川設廠者則包括長科（成都廠）、群電（重慶廠）、超眾（重慶廠）、雙鴻（重慶廠）、GIS-KY業成（成都廠）。



包括廣達、和碩、英業達、緯創等下游業者表示，四川廠區不是沒有停工，就是四川廠區營運不會受停電影響，其中廣達表示8月筆電出貨量可望達標，僅有仁寶指出，15日重慶廠與成都廠都還在生產中，然而現有資訊不夠充分，暫時無法判斷有沒有影響，仁寶將與當地政府密切聯繫。



而電子供應鏈中、上游業者中，群電表示重慶廠已經接獲政府停止供電通知，群電除了重慶之外還有吳江廠正常運作，庫存也還有，重慶廠將重新排班至有電力供應的夜間或是週末來生產，短期停電帶來的影響不大，超眾、雙鴻也是將轉移至三班制的夜班生產來因應，影響有限。



不過長科*、業成則都表示，成都廠因為停電而暫時停工6個工作日，業成已經調整成都廠營運、採取異地備援、啟動庫存因應短期出貨需求，並將在復電後加緊趕工，長科指出將會密切觀察後續發展，復電後調節產量以減少客戶不便，預計對營運影響不大。大陸外電也指出，富士康成都廠因為限電之故全廠停工，僅保留20％負載，生產線員工也已經接到休息通知。