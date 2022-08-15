內外資喊買 同欣電200元有撐

同欣電(6271)車用需求帶動車用營收占比提升，且2023年新產能開出貢獻營收。同欣電評價偏低，故法人建議買進，目標價給予250元。不過日系外資則認為，雖然同欣電車用業務穩定，但晶圓重組(RW)、陶瓷基板業務下滑而拖累財測，日系外資重申買入，然將目標價下修至273元。

同欣電周一盤中走低震盪，一度回測200元關卡，但隨後買方穩局翻紅，終場收0.74%報204元。

同欣電第二季營收36.06億元，季增4.04%、年增4.98%，符合先前公司預估季增個位數百分比。毛利率由首季的33.79%上升至第二季的37.76%，毛利率創歷史新高，毛利率提升受益於匯率以及產品組合佳。單季淨利9.98億元，季增9.95%、年增58.86%，EPS達5.59元。展望第三季，法人預估營收將季減個位數百分比。

CIS產品線第二季較首季成長明顯，主要是因為車用CIS需求佳，而手機市場偏弱，手機CIS預估第三季轉弱，整體CIS產線預估下半年持平。RF產品線第一季交貨延遲、第二季恢復，預估第三季可望成長，而第四季因為往八德新廠轉廠有空窗期，預估第四季將下降。整體而言，2022年車用CIS、 RF產品線成長性最佳。

八德廠建廠進度受到供應商缺料影響原先預計今年8月設備一階段安裝，延後到10月進行轉廠，2023年量產。另外將原先新竹廠一樓辦公室改為廠房，預計今年8月辦公室淨空，今年第四季至明年第一季安裝設備，明年第二季進行客戶認證，2024年生產，2024年底達到滿載。新竹廠一樓預計可增加20%以上產能。

法人預估，第三季營收將季減，展望後市，車用CIS、RF成長佳，Hybrid、Ceramic產線第四季回溫。2022年營收142.04億元，年增2.48%，淨利35.02億元，年增26.66%，EPS 19.60元。

（ 時報資訊 葉時安 ）

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