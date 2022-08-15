三星抗蘋果 摺疊機曝5大亮點曝光有驚喜

三星出招對抗宿敵蘋果！發表會5大亮點曝光：這項超驚喜

三星Galaxy Unpacked發表會落幕，一如預期推出兩款摺疊式手機、新款智慧手錶及藍牙耳機Galaxy Buds Pro等新品，儘管發表會內容並沒有讓市場感到意外，但產品質感全面升級卻吸引許多目光，外媒也整理5項三星發表會亮點，讓您能快速掌握重點。

科技網站The Verge報導，摺疊手機Galaxy Z Flip 4主要是針對前一代進行小改版，摺疊螢幕仍是向下翻轉，但新款在摺疊時就可以看到照片預覽，快速充電的能力也獲得提升，在30分鐘內就可充電至50%，售價為999美元起（約新台幣2.9萬）。

此外，旗艦型摺疊手機Galaxy Z Fold 4的設計概念也沒有太多改變，但重量比較一些相機鏡頭的畫素也更高更清晰，也會搭載一顆50MP（百萬像素）的感測器，這也讓Galaxy Z Fold 4的起價來到1799美元。

三星智慧手錶Galaxy Watch 4先前曾因電池續航力問題引起爭議，因此新推出的Galaxy Watch 5和Watch 5 Pro系列都針對此狀況做改善，此外，新款的智慧手錶也會有體溫測量功能，有傳聞指出，今年的Apple Watch也會類似功能。

三星也針對藍牙耳機進行改革，Galaxy Buds 2 Pro有全新設計，比原來的重量小15%，但音質仍維持高水準，售價則比前一代Galaxy Buds Pro高出30美元來到299.99美元（約新台幣8900元）。

三星發表會的最後一個亮點則是，他們在產品中使用更多環保材料，在Z系列摺疊手機與藍牙耳機Galaxy Buds 2 Pro使用廢棄漁網，三星也表示他們有意在旗下11款產品中使用廢棄漁網，善用資源。

（中時新聞網 郭宜欣）