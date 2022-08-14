中探針攻電動車 下半年進入成長爆發期

連接端子廠中探針（6217）受惠於美系大客戶MagSafe充電端子提前備貨，以及電動機車充電探針出貨暢旺，第二季合併營收9.29億元創歷史新高，歸屬母公司稅後淨利0.79億元為歷史次高，每股淨利1.09元。中探針新能源事業布局有成，下半年電動車相關充電探針開始出貨，業績將進入成長爆發階段。

中探針第二季合併營收季增12.8％達9.29億元，年成長42.8％，創下季度營收歷史新高，毛利率與上季持平達32.8％，較去年同期提升1.1個百分點，營業利益季增32.1％達0.97億元，年成長近1.7倍，歸屬母公司稅後淨利季增7.4％達0.79億元，年成長近2.5倍，季度獲利創歷史次高，每股淨利1.09元優於預期。

中探針上半年合併營收17.53億元，年成長32.1％，平均毛利率年增1.0個百分點達32.8％，營業利益1.70億元，年成長逾1.3倍，歸屬母公司稅後淨利1.53億元，年成長約1.8倍，每股淨利2.14元。

隨著蘋果發布的新款MacBook重新採用MagSafe充電介面的分離式電源線設計，並以USB Type-C連接電源供應器，最高可支援140W快充技術，而業界指出，今年下半年推出的新一代產品線除了更換M2系列處理器，也將全面導入MagSafe技術。

中探針公告7月合併營收月減7.7％達3.04億元，較去年同期成長15.0％，累計前七個月合併營收20.58億元，較去年同期成長29.3％。法人表示，中探針是MagSafe充電端子唯一供應商，隨著MagSafe導入MacBook及iPad機種，下半年仍將為業績帶來穩定挹注。

隨著電動交通趨勢的快速發展，中探針新能源事業布局有成，下半年開始明顯貢獻營收。中探針2015年開始與Gogoro合作，針對電動機車內的電池連接器、充電槍及充電插槽等相關充電端子合作至今，今年將事業版圖延伸至電動自行動及電動車領域。

法人表示，中探針在充電槍內部電力探針及訊號探針等車削件應用，已打進美系電動車大廠供應鏈，第三季明顯放量。AC充電槍整槍預估第三季完成認證並開始出貨，已打進韓系汽車大廠供應鏈。DC充電槍整槍與連接線廠合作，第三季完成認證後進入量產出貨階段。

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