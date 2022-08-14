蘋果導入Type-C 祥碩、創惟大單在望

歐盟2024年將全面統一充電口為Type-c、蘋果近期開始進行所有產品線type-c接口轉換工程，業界預期，2023年蘋果推出的iPhone、iPad及Macbook等產品都會陸續導入Type-c。其中，供應鏈業者指出，祥碩及創惟（6104）等IC設計廠已打進蘋果供應鏈，2023年業績成長動能可期。



歐盟已經全面決議，在2024年秋天在歐盟販售的消費性電子產品全都必須導入USB Type-C接口，象徵大量使用自行開發Lightning介面的蘋果，將全面轉用Type-C才能在歐盟販售。



蘋果為了加速Type-C介面導入，目前已經在iPhone及Macbook等終端裝置測試導入Type-C介面。業界傳出，蘋果將有機會先行在2023年秋天販售的終端產品開始陸續推出導入Type-C接口的iPhone、iPad、Macbook及AirPods等終端產品，預期2024年蘋果推出的新品將有望全面跨入Type-C世代。



據了解，蘋果並非完全沒有將Type-C導入終端裝置中的經驗，舉凡先前推出的Macbook、iPad等部分產品都已經採用Type-C，僅剩下iPhone、AirPods等裝置尚無使用Type-C介面，但隨著後續Type-C商機爆發，相關IC設計廠都有機會雨露均霑。



其中，祥碩、創惟等IC設計廠已經分別以PCIe to USB 3.1 Gen2控制IC及SD記憶卡讀卡機攻入Macbook供應鏈。法人預期，若蘋果開始大量導入Type-C介面，屆時會由已與蘋果合作過的IC設計廠先行測試Type-C解決方案，祥碩、創惟在Type-C晶片皆具有開發經驗，後續將有望擴大拿下蘋果裝置的Type-C訂單。



祥碩在USB市場已經累計大量矽智財，預期在2023年將開始放量出貨整合Thunderbolt、USB-PD的USB 4控制IC，由於Thunderbolt為英特爾、蘋果共同開發的高速傳輸介面，因此法人看好，該款USB 4產品將有望大啖英特爾及蘋果生態系商機。