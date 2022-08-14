中芯7奈米突破嚇壞拜登？美新一波開殺

中芯近日傳出在先進製程大突破、成功量產7奈米晶片後，拜登政府動作頻頻，繼禁止陸廠取得美國快閃記憶體晶片設備，再度擴大對中國大陸出口限制，美國商務部12日宣布，加強對先進晶片（半導體）和燃氣渦輪引擎（gas turbine engine）等四項技術的出口管制，這些技術對美國國家安全不可或缺，防止在軍事和商業上被「惡意」使用。

外媒報導，美商務部副部長 Alan Estevez 表示，先進半導體和渦輪引擎等技術能夠在更快、更高效、更長久，在更惡劣條件下運行，一旦技術被套用，商業和軍事領域的遊戲規則就可能改變。

聲明指出，這次出口管制涵蓋的技術，包括超寬帶隙半導體兩種基材，氧化鎵 （gallium oxide） 、鑽石原材料技術、電子電腦輔助設計 （ECAD）技術、壓力增益燃燒 （PGC）技術。

氧化鎵和鑽石原材料技術製成的晶片，可在更高電壓或超高溫下運轉，而使用這些材料的設備，能大幅提升軍事潛能。

電子電腦輔助設計 （ECAD）技術有助於商業以及軍事應用，如國防和通信衛星；壓力增益燃燒 （PGC）技術可應用於作戰艦艇、火箭和高超音速系統等軍事設施。

美國商務部主掌出口事務的助理部長 Thea Rozman Kendler 表示，「我們將通過多重機制實施管制，確保前述四項技術最終不受惡意使用。」

（中時新聞網 吳美觀）

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