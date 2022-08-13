雲端需求熱 伺服器鏈Q3續旺

中國大陸上海等地陸續解封、大型雲端服務業者（CSP）重啟拉貨動能，加上半導體供需趨緩、長短料問題的影響減輕，伺服器供應鏈第二季多交出優於預期的營運表現。因看好雲端伺服器需求下半年仍暢旺，相關供應鏈如ODM Direct的英業達、緯穎，上游廠如PCB廠金像電、IC設計廠信驊及散熱廠雙鴻等業者，對第三季營運前景釋出樂觀展望。

英業達第二季營收近1,357.5億元，年增逾18％、創歷年同期新高，稅後純益年增逾3成達15億元的季、年雙增表現；緯穎的第二季營收季增、年增均逾4成，達750.57億元，稅後純益年增54％、達35.63億元刷新單季新高，交出一季賺逾兩個股本的成績。

上游部分，伺服器遠端管理晶片（BMC）大廠信驊的第二季表現，也在受惠資料中心需求帶動下，單季稅後純益年增逾87％，改寫新高紀錄來到5.63億元，推升EPS達13.66元。因對下半年訂單展望樂觀，加上晶圓代工產能逐步緩解，法人上修對信驊全年營運展望，同樣對其下半年成長動能看旺。

PCB廠金像電在擴產效益正向、受惠伺服器板出貨比重提升下，第二季毛利率勁揚至29.4％，稅後純益也因內外皆美，刷新單季新高、達14.6億元，每股盈餘達2.7元，大幅優於市場法人預期。

至於散熱模組大廠雙鴻，雖因消費電子產品需求疲軟、第二季營收走緩，但高利基的伺服器等產品出貨暢旺拉抬下，單季毛利率突破20％，EPS達4.15。法人看好其新增惠普、戴爾等企業客戶，為伺服器產品線挹注動能，新伺服器產品的推出亦將帶動單價上揚，有利其獲利能力提升，第三季營運續揚可期。

由於英特爾Eagle Stream（Sapphire Rapids）與超微Genoa 兩大新平台，原預計於第四季量產的時程，恐將遞延至明年上半年，法人預估，短期內雖將影響客戶端的換機潮，第四季整體伺服器出貨動能略放緩，不過2022全年度的整體出貨影響有限。

布過法人也示警，全球景氣出現變差跡象，新平台放量時程出現遞延，2023年整體伺服器產業表現可能受壓抑，在AI、HPC等技術應用逐步成熟，加上數位生活型態的發展帶動下，伺服器產業仍擁正向成長動能，推升明年整體出貨量有高個位數年增幅，低標落於1,500萬台上下、高標上看1,900萬台。

資料中心拓建 ODM直供商出貨持穩

受惠CSP（大型雲端服務業者）持續擴張雲端應用業務、加速布建資料中心，為ODM Direct（ODM直供商）挹注穩健出貨成長動能，擴大在整體伺服器出貨滲透率，市場研調單位及法人預估，至年底，ODM Direct的比重將上看4成，主力台廠如英業達、廣達及緯穎等皆表示，對自家伺服器全年出貨動能看增。

做為「純」ODM Direct供應商的緯穎，過去一年多來，受到特定IC元件短缺拖累出貨動能的影響程度相對明顯，惟自3月起，短料供貨情況有逐步好轉態勢，公司並預期下半年將進一步好轉，為其下半年帶來優於上半年的出貨表現。

法人看好緯穎在主力客戶之一Meta（原Facebook）的支持下，明年一部分的訂單能見度已趨明朗，尤日前其位於馬來西亞的首座自建新廠第二期主板產線，已順利動工，Meta全球供應鏈總監Sandeep Jayaram亦親自出席動工儀式，預計該廠於2024年加入投產、完備緯穎從前段SMT主板產製，到後段機櫃組裝的產線後，為其建立爭取Meta更高的訂單比重帶來優勢。

另一方面，近期地緣政治因素，促使各國希望將牽涉資安議題的數據資料，保存於境內，使得一線CSP加速多元布局資料中心的落地，包括Meta、微軟及亞馬遜等近期皆宣布，新建置或即將啟動分別位於新加坡、台灣及印度，與印尼等地的資料中心。