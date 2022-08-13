散戶注意！這2家LED廠面臨下市危機

受到新冠疫情衝擊及陸廠削價競爭，國內兩家LED廠新世紀、華上光電周五（12日）相繼宣布，因第2季財報淨值為負數，將面臨下市命運，兩家公司強調，未來將發展新產品開拓新客戶及市場，為股東尋求新的契機。

新世紀第二季每股淨值為 -0.79 元，公司表示，將依證交所規定需終止上市。

新世紀坦言，近十年來LED發光二極體產業，受到中國大陸政府無止盡補貼，紅色供應鏈競爭衝擊下，台灣廠商經營一直很辛苦，加上今年上半年大陸因疫情停工影響全球供應鍊，全球通膨致市場需求減緩，使新世紀受到極大衝擊。

新世紀指出，第二季淨值為負面臨下巿，為公司最不樂見的情況，儘管如此，公司目前營運一切正常，帳上現金仍足夠應付營運各項需要，公司在新領導管理層積極努力下，積極開發新產品新應用新客戶，預計未來營運將能有所改善，未來公司展望並不悲觀，應可審慎樂觀期待。

除了新世紀外，華上光電第二季淨值由正轉負，而第一季每股淨值 0.01 元，逼近下市邊緣。

華上光電表示，近年受疫情、戰爭、通膨、物流等影響，雖經努力但在缺乏資金挹注下，公司接單能力持續下降，導致公司上半年財報營運欠佳，淨值為負，即將面臨證交所營業細則規定下市，公司除對既有客戶持續服務外，並發展新產品開拓新客戶及市場，為股東尋求新的契機。

（中時新聞網 吳美觀）

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