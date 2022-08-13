蔣爸憶在台積的最後時光 揭張忠謀暖心舉動

台積電前研發大將、共同營運長「蔣爸」蔣尚義年初接受美國加州電腦歷史博物館（Computer History Museum）訪問，分享一路走來的歷程與經驗，談到與台積電創辦人張忠謀的關係，蔣尚義透露，決定退休時，張忠謀特地幫他舉辦派對慶祝，相當感謝張忠謀，也感謝張忠謀帶領他進入台積電。

蔣尚義提到，半導體產業的成就，是來自很多人的心血，並非一己之力能夠完成，「決定退休的時候，張忠謀還特別幫我舉辦退休派對，邀請公司所有主管們一同慶祝，那時候我有機會表達我的想法與感受。」

蔣尚義透露，「我在會中感謝他（張忠謀）感謝他帶領我進入台積電，我也向所有的研發同事們致謝，老實說，我覺得我最有價值的事情是能夠幫助公司做出正確的決定，因為其實我並沒有做基礎的工作，張忠謀可能覺得我做正確的決定的機率比錯誤決定還要高。」

回首來時路，蔣尚義認為自己回到台灣是正確的決定，但西進大陸則是錯誤的決定，他感嘆，「好決定或壞決定往往取決於最後的結果，所以只要做出一些不糟糕的決定，那麼就會有好的結果，這就是我的結論。」

蔣尚義在美國完成學業後進入德州儀器與惠普工作，於1997年返台加入台積電，擔任研發副總裁，2006年7月首度退休，並於2009年重返台積電，最後在2013年二度退休，2016年西進大陸加入中芯，2019年轉戰武漢弘芯，2020年再重返中芯，最後於去年底離開中芯，三度宣布退休。

（中時新聞網 郭宜欣）

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