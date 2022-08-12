神山掉單？高通輝達換供應商 專家曝動機

裴洛西給台積電惹麻煩？ 高通、輝達換供應商 行家曝背後動機

8月2日晚間，美國眾議院議長裴洛西一行人抵台，訪問期間和總統蔡英文及台積電創辦人張忠謀、台積電董事長劉德音舉行閉門餐會，外界揣測裴洛西與台積電高層碰面，其實是此行重點。

裴洛西旋風式的造訪，多數人認為，和台積電赴美建廠有關，原因是台積電是美國積極拉攏的公司，美國希望台積電能夠在地生產先進製程，裴洛西來台很可能就是勸進台積電擴大美國投資。

不過與會人士透露，張忠謀在餐會時很直白的告訴裴洛西，不看好台灣半導體移植到美國、日本等地，這句話雖然令在場來賓大感詫異，卻是張忠謀的肺腑之言，且他不只一次表達同樣看法。

微驅科技總經理吳金榮認為，半導體產業已經成為戰略產業，尤其是最先進製程技術更是「重中之重」，尤其台積電在7奈米、5奈米及3奈米製程產能市占率超過8成，一方面令人佩服，另一方面又令美國害怕。

其實這些是有跡可循，5月25日美國商務部長雷蒙多曾說：「美國70%最精密晶片都是向台灣購買，其中包含很多軍用晶片，這並不安全。」6月20日Google前執行長施密特與美國知名國際政治學者艾利森，共同聯名在華爾街日報發表評論，認為美國高階半導體完全依賴台灣，是將美國國家安全置於「險境」。

裴洛西一離台，中共就開始在台灣周邊海域進行軍演，吳金榮認為，「地緣政治風險」是台積電當下最迫切的挑戰，高通、輝達將先進製程大單投到三星，除價格因素外，分散供應商是一大考量。

吳金榮表示，「裴洛西震撼」造成兩岸關係緊張，可能會引起部分台積電客戶的焦慮。某些客戶可能會尋求第2、第3晶圓代工夥伴。三星電子及英特爾則有可能受惠於「裴洛西震撼」。

（旺得富理財網）

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