童子賢、老長官眼中的接班新秀

和碩高層展開世代交替，和碩董事長童子賢、新任執行長鄧國彥與鄭光志，以及和碩董事兼兩位新任執行長的老長官徐世昌，接受本報訪談，關於這一波的高層異動，他們是這麼說的。

問：這波人事異動有點突然，原因為何？

童子賢答：首先是怕近年老廖（指前執行長廖賜政）負擔太重、倦勤，其次是12年前華碩、和碩分家時，當時才40歲的青壯幹部現在都50歲出頭，經驗愈趨成熟，我相信他們現在都有獨當一面能力，舞台也應給得更寬廣。

而且，廖賜政半年來找我三次，主動提起公司應該開始做世代交替、讓新人接班，我也要求老廖退而不休，可以卸下重擔適當休息，但仍要繼續負擔關係企業的責任。

問：和碩首度引進雙執行長制，背後的考量是什麼？

童子賢答：台積電、研華、華碩已經證明，大型企業面對複雜業務，新一代領導人以「共同執行長」來組成有其好處，未來公司重要的政策、營運、管理，都會共同決策，我相信他們可以通力合作。

問：兩位執行長什麼時候獲知要接班消息？

鄧國彥、鄭光志答：上個月中旬童先生與程建中、廖賜政約談我們，TH（指童子賢）單刀直入說要討論組織變革的事，他說廖桑好意要讓新一輩人才出頭，自己也可以休息，於是Jason（程建中）與廖桑推薦我們，TH反覆思考之後同意，便開始推動八月份的世代交替的決定。

TH說他考量公司面臨產品轉型，當前產業新的挑戰很多、國際大環境在變，需要新一代幹部來分擔責任並參與公司變革，因此我們誠惶誠恐的接受這項任務。

問：老長官怎麼看兩位新任執行長？

徐世昌答：鄭光志是我面試進來的，當年我問他是懂硬體還是軟體，他誠懇地說讀研究所與進入企業做事可能有不小落差，還說自己的優點是刻苦耐勞、虛心學習，我覺得孺子可教、也就錄用，後來一路表現傑出，是華碩最早期的研發主管，他品味很好，對新的科技也敢衝敢闖，是帶隊研發新品的一把好手。

至於鄧國彥的業務落實能力很好，也很懂得培養研發幹部，離開的國際客戶隔了幾年又跑回來接觸和碩的不少，主要是鄧國彥誠懇踏實，讓曾經的客戶回頭再續前緣。