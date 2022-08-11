和碩 開啟雙執行長時代

高層世代交替 廖賜政今起退居二線，鄧國彥、鄭光志接棒

和碩營運高層人事開始世代交替，剛滿73歲的廖賜政出任和碩執行長一職6年之後，和碩11日宣布，廖賜政將卸下執行長職務，改由和碩第五事業處總經理鄧國彥、和碩集團子公司海華科技總經理鄭光志接棒，不僅是和碩年輕一輩接班梯隊正式上陣，也是和碩管理階層首度採用雙執行長模式，新人事案都將於8月12日生效。

和碩11日召開董事會通過新執行長的任命案，由董事長童子賢、副董事長程建中署名的致客戶、供應鏈、投資人的公開信中指出，新接任執行長兼總經理工作的是兩位「總經理暨共同執行長」鄧國彥與鄭光志，此人事任命於8月12日生效。鄧國彥在和碩年資已有27年，畢業於台北工專電子科，長期嫻熟資訊科技、帶領業務，目前是和碩第五事業處總經理，主管筆電、桌機及消費性電子產品等。

而鄭光志則已在和碩任職29年，畢業於淡江大學電子工程系與資工所，是和碩研發部門的老將，曾長期擔任和碩研發主管，也是和碩關係企業海華科技現任總經理。

至於原執行長廖賜政，也沒有因為卸任和碩執行長而退休，童子賢在公開信中表示，廖賜政擔任執行長6年多以來，任勞任怨、有功績，73歲生日後幾日，卸下和碩總經理暨執行長職務，廖賜正雖然退居二線，但仍將繼續擔任和碩董事，並兼任和碩關係企業景碩的董事長，此人事令也將於8月12日生效。

童子賢、程建中在公開信中指出，兩位接班人都是和碩長期培養的傑出人才，和碩將在這二位傑出主管擘畫與領導下，承襲原有基礎，繼續精進研發、製造、服務與管理新技術，去厚植實力、服務客戶。