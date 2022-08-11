需求旺 崇越擴大海外布局

半導體材料供應大廠崇越科技（5434）第二季獲利再創單季新高，面對半導體產業雜音，董事長潘重良11日表示，感受不到備貨有放緩跡象，主要客戶在2024年前都依照原定排程，甚至在催促認證與出貨。

崇越科技執行長李正榮指出，隨半導體應用與日俱增，產能與原料增加有限，半導體產業在2024年前展望樂觀，終端下游的庫存調整預計在兩季度內就將告段落，且公司部分長約（LTA）已簽到2025年，晶片價格上漲趨勢有望延續至2024年。

半導體材料需求穩健，崇越科技持續加速布局美、日、東南亞等海外供應鏈平台，除美國亞利桑那州的廠房首張訂單已經到手，預計年底出貨外，4月也在日本成立峻川商事株式會社，就近服務當地需求，明年也有望在名古屋跟熊本設立新的辦公室；東南亞除新加坡外，也分別在馬來西亞、越南進行布局。

展望下半年，ArF光阻液擴增產能在6月產能就已開出，等到8月通過PCN認證後，預計在第四季實際出貨。雖新廠擴建產能要等到2024年才會見到，但ArF／EUV光阻劑、矽晶圓及製程冷卻水（PCW）產能將在2023年前就將陸續開出。

崇越科技受惠光阻劑、矽晶圓、晶圓載具、石英等產品銷售供不應求，第二季營收達132.25億元，年增27.39％，連續六季營收繳出歷史新高後，7月營收也再度登頂，單月合併營收達46.22億元，月增0.76％、年增27.86％；累計前七個月營收為304.3億元，與去年同期相比增加29.33％，同步改寫同期新高。

獲利方面，崇越科技第二季在投資損益評價挹注下，單季稅後純益逼近半個股本，成功站上9億元大關，季增36.42％、年增46.78％，創歷史新高，每股純益達4.96元；推升上半年獲利15.6億元，年成長46.12％，每股純益8.59元。隨晶圓代工廠擴廠資本支出持續進行帶動下，相關材料需求穩健，崇越科技全年營收及獲利力拚雙位數成長。

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