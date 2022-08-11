前台積大將2進2出中芯 曝心聲：錯誤決定

大陸晶圓代工龍頭中芯不畏美國強力制裁，傳出已成功製造7奈米晶片，並出貨給挖礦機業者，引發產業界高度關注，事實上中芯過去曾多次延攬台積電退將以幫助公司發展，除了前台積電資深研發處長梁孟松外，前台積電營運長蔣尚義也曾加入中芯，但於去年底辭去中芯副董事長兼執行董事職位。蔣尚義先前很少對外透露相關過程，但今年3月接受美國電腦歷史博物館（Computer History Museum）訪談時曾表示，加入中芯是一個錯誤決定。

蔣尚義2016年出任中芯獨董，不過他在中芯並不順利，之後於2019年6月加入武漢弘芯擔任執行長，2020年12月15日又回鍋中芯任副董事長兼執行董事，並在2021年11月11日辭去職務。

蔣尚義在訪問中透露當年加入中芯的心路歷程，他說加入中芯是一個錯誤，更說是他一生中做過最愚蠢的事情之一。他提到，自己出身台灣，同時具有美國公民身分，因此不被中芯信任、感受很不好，所以他才在去年底辭職，回到美國享受退休生活。

蔣尚義透露，當初是台積電老同事、前中芯執行長邱慈雲請他幫忙，但因為台積電和中芯是競業關係，不方便直接給予協助，因此邱改邀請他擔任獨立董事，而他當初也有告知台積電創辦人張忠謀這件事，並得到首肯。

蔣尚義之後離開中芯並出任武漢弘芯執行長，但該公司後來爆發財務危機，更被稱為「世紀騙局」，蔣尚義離開弘芯後曾說，「我在弘芯的經歷是一場惡夢」 。

蔣尚義2020年底回歸中芯擔任副董事長，他透露加入中芯第三天「美國就對大陸進一步制裁」，導致大陸無法購買任何先進製程的設備，無法生產7奈米以下的先進製程，讓公司面臨巨大挑戰。

（中時新聞網 邱怡萱）

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