三星打不過台積電？自家人揭兩大致命傷

韓國大廠三星在6月底搶先台積電量產3奈米晶片，但其良率僅有30％，三星除了眾所皆知的良率不如人，韓國智庫分析指出，台積電營運環境也遠優於三星，直指三星背負沉重的企業稅、更高的勞動力成本這兩項致命傷，而且面臨人才短缺問題。

韓國時報（Korea Times）引述韓國經濟研究院（KERI）說法指出，三星面臨的營運環境比台積電更嚴峻，從稅率方面來看，南韓的企業稅上限是25％，而台灣只有20％，即使尹錫悅政府推動新法案，將企業稅最高稅率由25％降至22％，依舊比台積電高。

報導指出，除非三星得到南韓政府支持，否則三星加強海外業務以超越台積電的努力將是徒勞無功，呼籲政府降低企業稅，對廠房投資和研發活動給予更大的稅收優惠，以及培訓和教育高階技能專家。

報導提到，台積電享有最高15％的稅務優惠、國家補助40％封裝成本，台灣政府也承擔了半導體製造專才的培訓和教育費用，為了讓三星達到跟台積電類似的起跑點，南韓產業通商資源部提出最新政策，研議將企業研發活動的稅務優惠上限，從2％提高至最多40％，以及設備投資稅務優惠上限從1％上修至6％。

至於在人力成本方面，報導指出，台積電平均員工年薪為9500萬韓圜（折合約240萬元台幣），比三星的1.44億韓圜（折合約360萬元台幣）低。此外，台灣有約1萬人接受高階晶片製造訓練，反觀韓國只有約1,400人。

（中時新聞網 邱怡萱）

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