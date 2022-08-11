半導體技術決定誰是老大 專家曝殘忍現實

半導體技術決定誰是老大！專家一句話點破殘忍現實：不可能

美中科技角力涵蓋範圍甚廣，戰場從產品深入到設備零組件等，尤其半導體晶圓製造的競爭更是激烈，各國斥巨資提振當地產能和研發，有專家表示，全球已經認知到，這項技術將決定未來誰是贏家，但鑒於其中涉及技術和專業知識等，「想要在供應鏈中獨占鰲頭是不可能的」。

CNN報導，美國總統拜登周二（9日）簽署晶片法案，為美國半導體製造和研發投入520億美元的補貼，提高當地晶片生產能力的同時，亦提升對大陸的競爭。報導指出，大陸長期在製造業居主導地位，蘋果、谷歌等科技巨頭對其產出零組件有著高度依賴。

大西洋理事會（Atlantic Council）數位認證實驗室蒂柏特（Kenton Thibaut）指出，全球愈發意識到，這項技術將決定誰會是未來全球經濟的贏家，但她補充，「實現晶片自主的目標『說比做容易』，其中涉及技術和專業知識等層面，要在半導體供應鏈中獨占鰲頭是不可能的」。

報導稱，台灣對全球半導體產業十分關鍵，如蘋果供應商富士康、和碩等多家頂尖製造商總部坐落於此，以及佔全球先進製程90%產能的晶圓代工龍頭台積電。然而，台灣則讓事態更加複雜，尤其此次美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，兩岸局勢迅速升溫。

台積電董座劉德音日前罕見發表看法，他表示「沒有人能以武力控制台積電」，其複雜的晶圓廠需依賴與外界即時聯繫，包括美國、日本和歐洲，如果以武力採取行動，台積電將會無法運作。

台積電在亞利桑那州投資120億美元設廠，預計2024年投產。福德瑞大學（Virginia’s Radford University）管理學教授科利爾（Zachary Collier）表示，台積電的這項投資早在法案簽署前宣布，但如今法案料將刺激更多廠商來美國設廠。

且不僅短期的補貼激勵措施，科利爾續指，美國相對安全和穩定的環境、受過高等教育的工人也是吸引廠商的誘因，另還有美國龐大的需求更為關鍵。他估算，美國佔全球四分之一半導體的需求，但製造僅占12%。

（中時新聞網 蔡宗倫）