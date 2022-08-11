美中「芯」戰開打 老謝揭半導體最大破口

美國主導的Chip4（四方晶片聯盟）成軍在即，財信傳媒董事長謝金河表示，地緣政治角力最核心的焦點在半導體產業，美日台結盟趨勢雖穩，但南韓至今態度猶疑，可能成為聯盟破口，除拜登政府恐加大力道扶持美光，除台灣半導體的角色也愈趨關鍵，將考驗具新掌門之姿的劉德音，未來打理台積電的經營智慧。

謝金河在臉書以「芯的戰爭：得半導體，得天下！」為題發文，指出美眾議院議長斐洛西來台，在兩岸引起軒然大波，對岸拉高規格軍演，每天都登上國際媒體版面，全世界的焦點也都放在這裡，但其實，地緣政治的角力最核心的焦點是在半導體產業。

9日美國總統拜登簽署在眾議院以243對187票的晶片法案，涉及520億美元的晶片製造及研究的補貼，及240億美元的投資及稅務抵減，總規模可能達到2,800億美元。

晶片法案完全衝著中國而來，因為只要接受補貼的企業，10年內不得赴中投資；另一個限令是禁止設備賣給中國，原來是10奈米以下，現在放寬至14奈米以下。

率先接到示警的是LAM Research及KLA科磊，這兩家沈積和蝕刻設備在中國的營收占比高，LAM去年營收146億美元，中國巿場占35％；科磊69.2億美元，中國占26％，預料接下來還會有更多科技大廠會收到禁制清單。

另一端，中國正清理過去10年用盡舉國之力發展芯片產業的沈痾，工信部長肖亞慶中箭落馬，由曾任航天局副局長的金壯龍接任。

接著展開大清洗，長期負責芯產業國家大基金的負責人丁文武被帶走，旗下華芯投資的路軍及三位前總經理，副總也被帶走。再來是留下2,000億人民幣債務的紫光集團，從趙偉國，刁石京，李祿媛等都從人間蒸發。

這一連串的整頓，能不能重新造芯？各方都睜大眼睛在看。過去幾年，遭到美國制裁傷得最重的是華為，旗下的海思不見了。這次中芯國際發表可以不使用EUV生產7奈米製程產品，引起各界關注，但美國對中芯國際的下手一定更重。

第三個戰場是南韓，這次斐洛西到南韓，形成變相的「摸底」，測試南韓如何選邊站，總統尹錫悅不敢見斐洛西，民調掉到24％，南韓派出外長朴振到中國去見外長王毅，中國加大力度給南韓施加壓力。

謝金河指出，如果南韓態度猶疑，Chip4可能出現破洞，美日台重新結盟，美國可能加持美光在記憶體的角色，南韓未來幾年的經濟很可能充滿變數。

在這場半導體產業的角力，台灣扮演最關鍵且重要的角色，這次台積電劉德音接受CNN訪問，每一道題都答得很有智慧，已有台積電新掌門的架勢。而台灣的經濟總量與沙烏地阿拉伯旗鼓相當，排名全球第20，在世界經濟的舞台是大角色，千萬不要妄自菲薄。得半導體得天下，台灣正是這個核心！

（旺得富理財網 李宗莉）

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