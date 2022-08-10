半導體成長下修潮 專家點四大應用是明燈

宏碁董事長陳俊聖日前稱英特爾上季意外出現虧損，是黑天鵝、非單一事件，業界大哥有狀況，整個產業都要有警覺。但產品線和英特爾類似的超微，不但第2季財報亮眼，更稱對今年營業額相當樂觀，與英特爾相比有「冰火二重天」之感。微驅科技總經理吳金榮認為，部分原因可能與超微搶走英特爾在個人電腦及伺服器市場有關，但要注意的是，超微認為今年PC市場，可能會衰退14到16%。

超微今年第2季營業額65.5億美元，較2021年同期38.5億美元增加70%。超微預估全年營業額可達260億美元到266億美元之間，年成長率約60%。

台灣4大晶圓代工廠包含台積電、聯電、力積電、世界先進，今年上半年營運亮眼，營業額、獲利皆創新高，不過從下半年起，力積電、世界先進已經有明顯感觸，產能利用率跌破100%，吳金榮表示，主要他們的客戶都是液晶面板驅動IC業者，受到智慧手機、筆電及電視市場需求下滑，減少晶圓代工投片量所導致。

日前著名市場調查公司Gartner發布最新預測，預估2022年全球半導體市場營業額6392億美元，較去年5950億美元成長7.4%；但預估2023年全球半導體市場營業額6231億美元，較2022年的6392億美元衰退2.5%，同時將明年成長率下修到衰退。

根據Gartner的預測，今年個人電腦的出貨量將衰退13.1%。吳金榮表示，由於個人電腦的半導體含量，導致2022年全球半導體市場營業額下修5.4%。

吳金榮表示，半導體市場從2020年下半年開始的「供不應求」行情，延續2年大多頭行情，過程中累積不少因超額下單(Over Booking)、長短料、運輸阻礙(如塞港等)等產生的庫存，如今「清算時刻」已到，這波半導體市場的修正幅度恐怕會很大。

他認為，新科技產生的新應用，將帶動半導體新的成長動能，這是先進製程在一片庫存修正潮中，仍能「屹立不搖」的原因，5G、AI、高效能運算、車用等應用將會是驅動半導體成長的動能，成為市場修正過程中的「明燈」。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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