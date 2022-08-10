台積電訂單外流?大客戶高通加碼下單格芯

台積電（2330）9日才釋出樂觀展望，不僅喊出產能滿到年底，也看好高效能運算（HPC）將成為驅動長期成長動能，有助於推升未來幾年業績。但身為台積電大客戶之一的高通（Qualcomm）卻決定，對晶圓代工廠格芯（GlobalFoundries）擴大下單，主要生產5G收發、Wi-Fi、車用及物聯網晶片，總金額達42億美元（折合新台幣約1,260億元）。對於此消息，台積電並未做出回應。

繼聯發科（2454）與英特爾（Intel）宣布在晶圓代工的領域上合作後，高通擴大下單格芯，使得台積電再度面臨訂單外流的壓力。業界表示，即便台積電先進製程領先群雄，客戶轉至其他同業下單以成熟製程為主，但仍須留意後續訂單異動情況及對營收的影響。

市場認為台積電技術領先地位穩固，雖然面對三星及英特爾的競爭，但在先進製程市場幾乎已成為客戶唯一選擇，而且在差異化上提供客戶不同方案，包括今下半年3奈米N3製程進入量產，明年推出N3E製程，5奈米N5、N4P、N4X製程亦擴大客戶產品組合和潛在市場。台積電指出，儘管總體經濟的不確定性可能會持續到2023年，但其技術領先地位將持續提升並支持業績成長。

（旺得富理財網 廖小蕎）

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