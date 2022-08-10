Web3應用2 GameFi邊玩邊賺 圈粉新技法

區塊鏈結合遊戲，將碰撞出什麼新火花？Headline Asia創辦人暨合夥人田中章雄（Akio Tanaka）認為，除了已經出現的「play to earn」（邊玩邊賺）模式以外，接下來的GameFi（遊戲化金融）與區塊鏈遊戲將會更聚焦在遊戲本身，預計未來將有數百萬計的新用戶透過區塊鏈遊戲，跨到Web3的世界，成為Web3進入主流市場的關鍵。

田中章雄分析，過去兩年來，2020年DeFi（去中心化金融）興起，區塊鏈應用史無前例的快速成長，雖然影響力重大，但觸及的仍然是一小部分人。直到2021年，GameFi（遊戲化金融）崛起，幾款GameFi遊戲橫空出世，例如Axie Infinity，一度讓不少越南、菲律賓因疫情影響生計的民眾填補經濟缺口。

所謂GameFi，指的是Game與Finance，透過邊玩邊賺的模式，讓玩家在遊戲中獲得獎勵，其生態構成要素為加密貨幣、NFT等。

對此，遊戲研發廠商唯晶科技董事長詹承翰則觀察，遊戲中的虛擬寶物若儲存成NFT，遊戲就算結束營運，但寶物仍會存在鏈上，且還能至次級市場交易，「這一點將讓玩遊戲的樂趣跟以往不同」。

但這樣的模式也是兩面刃：玩家一旦獲利，就會自主宣傳推薦遊戲；然而，當獲利減少，玩家也將快速流失，包括去年爆紅的Axie Infinity，以及今年第一季風靡全球、主打「邊跑邊賺」（move to earn）的StepN等，都在今年遇到大幅下滑，也正是因為這個原因。

不過儘管如此，區塊鏈遊戲仍在今年保持強勁成長。加密貨幣交易所幣安（Binance）最新調查指出，至2022上半年為止，全球GameFi項目穩定成長，數量來到1,551個；調查機構DappRadar則統計，2022年第二季遊戲Dapp（Decentralized Apps, 去中心化應用）就占整體區塊鏈活動的52％，預估到今年底共將有120億美元的資金流入區塊鏈遊戲。

田中章雄表示，仍然相當看好區塊鏈遊戲發展，雖然今年市場情況不好，但過去一年多來，許多體質好的項目都獲得資金。他預期，到今年秋天或明年將有更多優質的遊戲問市，未來的區塊鏈遊戲，也將更聚焦在「遊戲性」，看好接下來將有數百萬計的用戶因為區塊鏈遊戲而踏入Web3的世界。

Headline Asia創辦人暨合夥人田中章雄（Akio Tanaka）認為，區塊鏈遊戲將是大眾跨入Web3世界的入口。圖／Headline Asia

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