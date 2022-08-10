Web3應用1 DeFi將成金融世界的烏托邦？

DeFi（Decentralized Finance，去中心化金融）在2020年夏天迎來猛爆式的成長，但這場狂歡派對不到兩年，今年來出現雪崩式下跌。不過，AppWorks董事長暨合夥人林之晨仍看好DeFi未來發展，他表示，DeFi將解決人們對金融服務需求，擁有好的tokenomics（代幣經濟學）的項目，將能持續成長。

DeFi泛指透過區塊鏈提供的金融服務，能在不需要中介機構的情況下，完成各種交易，包括借貸、支付、交易、各項金融衍伸品等。例如，現在要進行跨境匯款需透過SWIFT協議，不僅過程曠日費時，短則數天，長則月餘才能完成。

若透過區塊鏈，資策會MIC指出，則可實現點對點快速且低成本的交易，繞過中轉銀行的作業，可做到隨時支付、數秒到帳，同時大幅降低跨國匯款的成本。MIC產業分析師楊淳安說，2013年以太坊成立後，DeFi項目總共經歷三階段發展歷程，市場上出現許多項著名的應用項目，可分為借貸服務、衍生品交易、資產管理，以及去中心化交易所四大應用。

簡單來說，DeFi讓金融服務將不再是在銀行或是其他中心化組織的伺服器上，而是在區塊鏈智能合約上，且能提供點對點交易，只有交易雙方，不再有第三方中間人。

林之晨認為，整體來看，DeFi將金融從少數人把持的寡占市場變成全開放式、去中心化的世界，只要有想法有能力，甚至會寫智能合約的人，就有機會在Web3.0的世界中創建自己的金融機構與服務，看好未來新型態的金融服務將百花齊放。

不過，DeFi的烏托邦還沒來臨，市場上已經充斥許多詐騙與「割韭菜」的項目，XREX共同創辦人黃耀文觀察，「加密貨幣市場牛市資金氾濫時，『龐氏騙局經濟學』（Ponzinomics）甚至變成顯學」。套一句幣圈用語，投資前務必要「DYOR」（Do Your Own Research，先做好研究），以免淪為大戶宰割的「韭菜」。

台灣央行日前也發布白皮書提醒，加密資產仍是虛擬世界投機或投資工具，對於實質經濟發展鮮有貢獻，不排除潛藏洗錢、資恐等非法金流，更可能衍伸出資訊不對稱、詐欺、非法等風險，呼籲投資人或消費者在投入市場前，有必要瞭解其市場發展情形及風險問題，以免得不償失。

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