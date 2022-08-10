林之晨:DeFi、NFT、DAO將改變人類生活

網路世界迎來Web3革命，AppWorks董事長暨合夥人林之晨認為，Web3的世界中分別有三支箭，分別是DeFi、NFT、DAO，且這三大領域將改變人類生活，並出現巨大典範轉移。

所謂DeFi，指的是去中心化金融，泛指透過區塊鏈提供的金融服務；而NFT則是新的資產紀錄模式，將翻轉創作者經濟與IP價值；而DAO則是類似股權的概念，林之晨進一步解釋，「現在股權是向政府登記，但DAO組織是由區塊鏈作為公正的第三方，過去百年演化出來的登記，移轉到區塊鏈上建立」，由智慧合約上的節點來做公證，達到去中心化的目的。

林之晨認為，在Web3中，將會有越來越多組織以DAO方式存在，透過token治理權的方式，去記錄公司的擁有權，並透過網路投票方式彰顯對於公司的影響力，不過，區塊鏈沒執法能力，因此相關配套要發展完全，讓組織中的不同利益體都能被確保，這是目前DAO面臨到的難題。

今年全球市場劇烈反轉，加密貨幣市場崩跌70％，讓許多人措手不及，相關經紀商、對沖基金陸續聲請破產保護，凜冬無疑已經來到。不過儘管「熊來了」，林之晨認為，Web3仍是未來趨勢。他說，2000年網際網路泡沫，Amazon股價崩跌，創辦人貝佐斯被投資人痛罵是騙子，不過隨市場復甦，Amazon營運仍穩步向上，至今仍屹立不搖，奠定其電商霸主的地位。

「潮水退了，沒穿泳褲的人都離開海邊，剩下游泳健將持續努力」，林之晨說，現在進入緊縮週期，市場競爭減少、市場秩序提升，其實是最好的創業時機，而對Web3的創業者來說，這時候更能把握熊市創造出好的項目，並落實於人們的日常生活。

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