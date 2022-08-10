區塊鏈專家廖世偉：想成Web3新貴別炒幣

Web3被視為是網路世代下一波革命，台灣區塊鏈專家、台大資工系副教授廖世偉認為，Web3是基於程式碼以及智能合約，透明、去中心化且不可篡改，將在許多領域帶來重大革命，對台灣的年輕世代，更將是重要的機會。

廖世偉曾在美國矽谷工作逾20年，在Intel、Google等科技巨頭任職，2015年回到台大，開設區塊鏈及FinTech課程。廖世偉開的「分散式金融導論」課程上限220人，今年卻有達668人搶修，無疑是台大資工所最熱門的課程之一。

如同「分散式金融導論」課程頁面上寫的：「這可能是台大產值最高的一門課」，事實上，從台大資工所共識實驗室畢業出來的學生，許多都選擇創立或加入區塊鏈新創，更有許多學生還未踏出校門，就透過加密資產賺進上億元，是名符其實的Web3的新貴。

廖世偉說，區塊鏈本質是信任機器（trust machine），並強調，區塊鏈是互聯互通、共享共治的網路，因為去中間人的特性，區塊鏈最終將顛覆生產關係，並帶來金融革命。

今天是Web2的世代，也是資料為王的時代。不過這些資料掌握在世界上少數幾大科技巨頭手中，競爭者甚至是新創公司，其實是沒有勝算的。廖世偉感歎，「台灣現在的年輕人，『被剝奪感』很嚴重，他們可能一輩子都買不起台北市的房子，若沒有區塊鏈跟Web3，世界很快就會變成很內捲（involution）。」

不過，儘管廖世偉認為Web3是台灣年輕世代的重要機會，他強調，不鼓勵那些想要快速圈錢、以及看不清區塊鏈本質的應用，例如，在過去兩年牛市的時候，「許多項目都是高速通膨後又高速通縮，最後崩盤。代幣經濟學（tokenomics）的模型要設計好，同樣的問題才不會一再發生。」

廖世偉以史丹佛大學知名的「棉花糖實驗」（Stanford Marshmallow Experiment）為例，強調「能夠為了未來目的而等待的人，才有較高的成功機會。同樣的，歷史上成功的項目不是那種暴起暴落的。」，「雖然學生常常會說『老師，有錢就是硬道理』，但我還是苦口婆心勸他們：AI要學、區塊鏈更要好好學，不要一直想著要炒幣。」

廖世偉說，台灣半導體產業過去也是蹲馬步、紮實做研究後才崛起，他認為台灣Web3產業要發展，也應該要著重學術奠基與實務操作，並回歸到區塊鏈本質，才能深耕茁壯。

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