中芯量產7奈米 台積叛將立功內幕曝

大陸晶圓代工龍頭中芯日前被媒體披露，在美國強力制裁的背景下仍成功量產7奈米晶片，並已出貨給有「挖礦」需求的客戶，即使外界質疑中芯量產的數量很少、良率也不高，但中芯已突破技術限制，卻也是鐵錚錚的事實，外媒認為，來自台灣並曾在台積電擔任要職的梁孟松是幕後最大功臣。

華爾街日報以「70歲的台灣晶片魔法師正在推動大陸半導體產業的雄心」為題進行報導，並誇讚過去十年半導體界的兩件大事，三星擠身先進製程行列與中芯量產7奈米都與他有關，擁有讓落後者追上領先者的魔法。

報導引述曾經與梁孟松共事過的消息人士指出，梁孟松在台積電時期就堅信唯有生產出尺寸較小的高效能晶片，才能在未來殺出一條血路，並提到當時梁孟松認為台積電將發展資源分散在一些不重要的領域，想法上的分歧是雙方最後不歡而散的原因。

此外，有人透露，梁孟松做事相當認真是拚命三郎，有時假日加班還會把年幼的兒子帶去公司，台積電前法務長Richard Thurston也稱讚梁孟松是有天賦的科學家與工程師，因此2011年三星宣布挖角梁孟松時，台積電感到相當失望又詫異。

梁孟松離開台積電後，台積電認為梁孟松竊取台積電的技術，並洩密給三星，同時指控梁孟松違反競業條款，違規跳槽三星，2015年最高法院宣布台積電勝訴，禁止梁孟松為三星工作，同時間，中芯伸手延攬，梁孟松也順勢西進。

梁孟松任職中芯執行長期間，協助公司改善成熟製程良率，並將製程技術向前推進，接連完成28奈米與14奈米量產後，傳出梁孟松就是以7奈米為目標，在生產設備有限的狀況下，仍在今年被加拿大公司TechInsights以逆向工程拆解出貨到加拿大挖礦公司的晶片，發現其使用7奈米技術，藉此證實中芯已經擁有量產7奈米的實力。

梁孟松目前還是中芯聯合首席執行長，但去年底傳出他與蔣尚義、楊光磊同一天離開中芯董事會，梁孟松卸下執行董事職務，中芯董事會內部也沒有任何台灣人。

（中時新聞網 郭宜欣）

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