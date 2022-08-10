年增22％ 電腦程式設計業Q2營業額亮眼

經濟部10日公布最新統計，第2季電腦及資訊服務業營業額1,269億元，年增20.0％，其中電腦程式設計業962億元，為歷年同季新高，年增22.0％，主因企業用戶對資訊系統整合服務、網路數據交換應用、資訊安全等需求殷切所致；資訊服務業307億元，亦為歷年同季新高，年增14.3％，主因檔期促銷活動，帶動網站平台收入增加，加以雲端電腦資料保管及新聞資訊服務業績攀升所致。

2022年第2季專業技術服務業營業額839億元，年增13.3％，其中管理顧問業221億元，為歷年同季新高，年增6.6％，主因能源、生產及經營之顧問諮詢業務提升所致；廣告業及市場研究業年增19.3％，主因網路、電視等媒體廣告接案量增加所致；專門設計業188億元，為歷年同季新高，年增9.2％，主因住宅、辦公及營業用之室內裝修設計承攬業績成長所致；攝影業年增14.2％，主因結婚對數較上年同季增加1成，挹注婚紗攝影業者營收成長，以及室內、戶外海報影像輸出需求熱切，加以上年同季因疫情自5月下旬起實施三級警戒，比較基數較低所致。

2022年第2季租賃業營業額409億元，年增19.4％，其中機械設備租賃業110億元，為歷年單季新高，年增22.7％，主因半導體設備、營造用機械、貨櫃出租及展覽活動設備等承租需求強勁所致；運輸工具租賃業280億元，亦為歷年單季新高，年增18.0％，主因汽機車租賃業者推出優惠促銷活動，以及企業用戶長租業務穩定成長所致；個人及家庭用品租賃業年增21.8％，主因戶外休閒娛樂設備、家庭用品、影視器材等出租熱絡，加以上年同季比較基數較低所致。

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