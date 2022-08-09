為何欽點張瑜珊掌網家？詹宏志曝5大原因

網家集團前執行長蔡凱文請辭，引發外界譁然，新任執行長也成為各界關注焦點。網家8日宣布，將邀請母嬰電商「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊擔任集團執行長暨總經理，將於8月16日上任。網家董事長詹宏志回應，張瑜珊擁五項特質，相信她將可勝任職務，帶領網家集團轉型。

張瑜珊除了是創業家以外，更是不折不扣的「學霸」，一路從北一女、台大資工、美國伊利諾大學香檳分校資工學士，再取得美國史丹佛大學資訊工程及管理科學雙碩士。

畢業之後，張瑜珊即加入Google一年只招收七位應屆畢業生的Associate Technology Manager培訓計畫，負責將技術孵育階段的專案，透過策略夥伴技術合作商業化。之後，張瑜珊參與包括Google地圖在地化、全世界第一代Chromebook合作開發量產、以及開發可合法盈利版權影片之新商業模式的YouTube版權合規等多項計畫。

據了解，過去張瑜珊在美國的求職過程中，曾一度婉拒蘋果發出的工作邀請，當時蘋果創辦人賈伯斯為了理解她為何沒有選擇蘋果，還特別找她出來單獨聊了一下午。最後張瑜珊告訴賈伯斯，自己所學是人工智慧，蘋果開出的工作內容並非她興趣所在。這段經歷也成為張瑜珊人生中一段奇遇。

張瑜珊2012年回台灣成家，生完小孩的她，將育兒過程中碰到的問題轉化為創業題目，創立社群電商「媽咪愛」，以媽媽為主要族群，主打母嬰用品，在垂直電商領域中闖出一片市場。

詹宏志則點出五項張瑜珊的特質，除了擁有擁有優異的學經歷及成功創業以外，因為她的工程背景具有的清晰邏輯及實事求是精神，重視用數據與軟體思維進行營運決策。其次，張瑜珊的創業家身份，也讓她能重視內部溝通、資訊透明與經營效率。此外，詹宏志也指出，全球一流企業Google的歷練，啟發張瑜珊重視企業文化、倡導學習型組織等價值觀。第四，張瑜珊身為女性及母親，企業決策時能從關照自己、體貼別人出發。