網家Q2本業轉虧 張瑜珊接CEO

網路家庭8日公告第二季與上半年度財報，並宣布新任執行長暨總經理將由母嬰電商「媽咪愛」創辦人張瑜珊接任。受市場競爭激烈影響，網家第二季本業由盈轉虧，營業利益由第一季微薄的120萬元直接陷入虧損，單季營業損達失8,373萬元。

不過網家第二季歸屬於母公司業主稅後淨損170萬元、每股稅後淨損為0.01元，較第一季虧損3,200萬元有所收斂，主要是來自業外貢獻。網家第二季業外收益2.36億元，主要因為旗下基金投資新創GoFreight剛完成A輪2,300萬美元融資，帶動之評價利益，另外金融科技事業也貢獻獲利。

網家今年上半年營業損失8,252萬元，較去年同期獲利2.4億元的成績出現盈轉虧，歸屬母公司淨損3,382萬元、每股淨損0.26元。網家本業轉虧損主要是因為市場競爭增加，另外，受去年疫情三級警戒期間電商營收基期較高，以及今年第一季以來銀行聯名卡補貼下降，也導致部分訂單流失影響。

檢視網家第二季財務表現，其中B2C電商持續衰退，第二季營業損失5,300萬元，較第一季營業利益3,200萬元轉虧；Marketplace（露天、商店街）、FinTech事業體為主要獲利來源，Marketplace第二季營收3.54億元，年減16.3％、營業利益2,100萬元，年減31.6％。

FinTech事業體第二季營收3.01億元，年增3.3倍，營業利益2,800萬元，較去年同期轉盈，但較第一季營業利益5,000萬元減少42％。

整體來說，網家集團第二季虧損較前兩季大幅縮小，不過主要是來自業外收益，主要受惠於金融科技事業持續挹注獲利，加上網家轉投資的「中華網家一號基金」的投資評價利益。中華網家一號基金近期投資新創GoFreight，第二季完成A輪募資2,300萬美元（約新台幣7億元），產生的帳面利益也反映在網家第二季業外收益上。

網家除了公告財報以外，也同時宣布，邀請國內母嬰社群領導電商平台「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊擔任網家集團執行長暨總經理，將於8月16日正式就任。

同時，PChome網路家庭也擬以現金新台幣2.26億元策略投資「媽咪愛」電商平台，並取得其40％股權。

張瑜珊擁五大特質 獲詹宏志欽點

網家集團前執行長蔡凱文請辭，引發外界譁然，新任執行長也成為各界關注焦點。網家8日宣布，將邀請母嬰電商「媽咪愛」創辦人兼執行長張瑜珊擔任集團執行長暨總經理，將於8月16日上任。網家董事長詹宏志回應，張瑜珊擁五項特質，相信她將可勝任職務，帶領網家集團轉型。

張瑜珊除了是創業家以外，更是不折不扣的「學霸」，一路從北一女、台大資工、美國伊利諾大學香檳分校資工學士，再取得美國史丹佛大學資訊工程及管理科學雙碩士。

畢業之後，張瑜珊即加入Google一年只招收七位應屆畢業生的Associate Technology Manager培訓計畫，負責將技術孵育階段的專案，透過策略夥伴技術合作商業化。之後，張瑜珊參與包括Google地圖在地化、全世界第一代Chromebook合作開發量產、以及開發可合法盈利版權影片之新商業模式的YouTube版權合規等多項計畫。

據了解，過去張瑜珊在美國的求職過程中，曾一度婉拒蘋果發出的工作邀請，當時蘋果創辦人賈伯斯為了理解她為何沒有選擇蘋果，還特別找她出來單獨聊了一下午。最後張瑜珊告訴賈伯斯，自己所學是人工智慧，蘋果開出的工作內容並非她興趣所在。這段經歷也成為張瑜珊人生中一段奇遇。

張瑜珊2012年回台灣成家，生完小孩的她，將育兒過程中碰到的問題轉化為創業題目，創立社群電商「媽咪愛」，以媽媽為主要族群，主打母嬰用品，在垂直電商領域中闖出一片市場。

詹宏志則點出五項張瑜珊的特質，除了擁有擁有優異的學經歷及成功創業以外，因為她的工程背景具有的清晰邏輯及實事求是精神，重視用數據與軟體思維進行營運決策。其次，張瑜珊的創業家身份，也讓她能重視內部溝通、資訊透明與經營效率。此外，詹宏志也指出，全球一流企業Google的歷練，啟發張瑜珊重視企業文化、倡導學習型組織等價值觀。第四，張瑜珊身為女性及母親，企業決策時能從關照自己、體貼別人出發。