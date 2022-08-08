三星最強摺疊機周三亮相！牽動台廠供應鏈

韓國品牌大廠三星將在本周三（10）晚間9點舉行發表會，傳將發布新一代摺疊手機Galaxy Z Fold 4與Flip 4，被譽為「三星歷來最強折疊手機」，是非蘋陣營下半年最受矚目的旗艦機種，外界也關注新機上市能否在智慧手機市場低迷環境中，帶動台積電、大立光、雙鴻等供應鏈後續營運。

據了解，三星雖然面臨高庫存壓力，仍持續衝刺Fold 4／Flip 4新機，Fold 4不只推出新色「波拉紫」，手機效能與鏡頭也較前代升級，處理器採用台積電操刀的高通新款旗艦晶片「驍龍8+ Gen 1」，效能提升10~15%，鏡頭則由大立光提供，採三鏡頭設計，規格分別是5,000萬主鏡頭、1,200萬超廣角以及1,200萬長焦。

三星尚未釋出Galaxy Z Fold 4定價訊息，但市場研判，售價應與前代相差不遠，約落在3.3萬台幣左右，內部預期出貨量將達到1,500萬支，較上代成長約5成，凸顯三星對新機仍相當有信心。此外，市場預期，本次發表會Watch5智慧手表、Buds2 Pro耳機也有機會同步亮相。

不讓三星專美於前，蘋果也將在秋季發表新款智慧機，供應鏈最新傳出，蘋果近期擴大iPhone 14系列新機初期備貨量，高標拉升至9,500萬支，較原先預期增加約5%，賽亞調研預期，其中以最高階的iPhone 14 Pro Max備貨量最多，主要供應鏈台積電、鴻海、大立光、臻鼎-KY、華通等旺季營運可望吃補。

（非凡新聞／綜合報導）

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