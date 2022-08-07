五大電信 父親節再掀資費價格戰

五大電信公司近日趁著父親節檔期，再戰一波資費價格戰，並鎖定4G／5G資費、購機折扣、寬頻上網贈送最高價值萬元贈品大打出手，其中，台灣之星祭出4G資費399不限速上網吃到飽、網內互打免費的雙飽資費，挑戰4G雙飽資費最低價最受矚目。

由於台灣大、台灣之星合併案正在NCC審議中，合併後台灣大將接收目前台灣之星的資費方案，等同選用台灣之星399不限速雙飽資費，未來將接軌使用台灣大的網路。

中華電信在父親節檔期祭出「炫父豪禮」活動，主打5G月付999元以上資費，指定iPhone 13等手機，加碼贈送Hami Point購物金最高2,000點。指定5G購機方案搭配指定手機，購機再折價1,000元。另外，針對Hinet光世代寬頻上網舉辦限時優惠，申辦光世代指定資費方案，萬元禮品多選一。

台灣大哥大「好速成雙」在父親節檔期祭出申辦指定專案，送出1,000點mo幣以及iPad Air 5或Google Chromecast的抽獎資格。此外，月付1,599元資費，5G上網吃到飽、贈送Google Nest mini智慧音箱等多選一商品。台灣大寬頻網路門市則推出限時優惠，申辦1Gbps光纖上網，加碼送出888點mo幣，以及最高8,888元紅包抽獎機會。

遠傳電信父親節檔期針對申辦三星全系列手機、平板並搭配遠傳5G指定資費，最高折價2,000元，申辦999元以上指定方案，0元購得Galaxy Buds 2真無線藍牙耳機。三星用戶換購新機額外加碼2,000元折價。遠傳大雙網同步祭出「一費雙網手機包」方案，同享5G網路、光纖上網資費特價優惠，指定資費搭配三星手機，提供0元購機。

亞太電信父親節檔期推出線上商城的購物優惠，不限消費金額免運費，家電、手機、保養品、3C配件等商品售價最低3折起。