台積未庫存調整 陸行之曝英特爾這點助攻

近期不少半導體廠紛紛面臨產業景氣下修和和庫存調整的壓力。對此，知名半導體分析師陸行之表示，「潮水退了，總算看到最近誰在裸泳了」，看起來都跟LCD、筆電、TV產業脫不了關係，不過台積電目前還看不到調整，他分析，可能是因為美晶片巨頭英特爾執行力太差，至於聯電調整比較少，應該是騰籠換鳥及增加特殊工藝比重策略的原因。

永誠投顧分析師陳威良指出，庫存天數被視為整體半導體前景的關鍵指標之一，但隨著終端消費需求疲弱，以及晶圓廠產能利用率滿載的情形下，預估本季和下一季半導體庫存天數將持續攀升，達到史上高水位，下半年看到庫存去化的風險更高，由於未來幾季消費需求恐進一步惡化，部分法人認為，庫存去化風險最快在2022年第四季會暴增，因此第三季銷售量將是觀察重點。

陸行之在臉書以「潮水退了，總算看到最近誰在裸泳了」評論近期產業表現，他點名LCD、筆電、TV產業面臨挑戰，從好的方面來看，這些公司至少先看到調整，也應該會提早看到調整結束，但大部分公司仍受惠於強應用仍沒看到調整。

陸行之說，令人好奇的是，這些優質或調整比較小的公司，在這通膨周期不會看到大幅訂單或庫存調整，還是時候未到？不會看到調整或調整小的公司，又是如何能夠獨善其身？

他列舉以下四大觀察：

一、PC CPU龍頭公布三季度指引比市場預期差了近21%，值得稱讚的是公司CEO終於承認執行力差，有待改進，變得低調多了。

二、LCD驅動晶片代工大廠預期三季度產能利用率一下掉了近20%，雖然代工價格還算穩定，但有點岌岌可危。

三、封裝打線機龍頭公布三季度指引，環比衰退近25%，同比衰退近42%，真是慘不忍睹。

四、受筆電面板客戶影響，高速傳輸介面大廠公布三季度指引，環比衰退近27%，同比衰退近13%，還好的是毛利率守住。

目前台積電還看不到調整，陸行之認為，有可能是因為英特爾執行力太差，連2023、2024年先進CPU都要外包了（之前是外包先進GPU），至於聯電調整比較少，應該是騰籠換鳥及增加特殊工藝比重策略的原因。

（中時新聞網 吳美觀）

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