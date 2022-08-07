全球伺服器出貨 Q3將站全年高峰

儘管第二季全球伺服器產業受中國封控、部分IC及零組件長短料等影響未退，整體出貨量仍以年、季雙增走勢達4,500萬台以上，研調單位預期，第三季在受惠訂單遞延出貨及客戶需求升溫下，將上站全年高峰，下半年亦將有優於上半年的出貨表現，拉抬今年度出貨總量突破1,800萬台。

DIGITIMES Research初步調查統計顯示，今年第二季全球伺服器出貨量達4,551萬台，季增3.3％、年增逾一成。第三季估將季增逾5％、上看4,800萬台，年增約7％。

DIGITIMES Research分析師龔明德指出，第二季伺服器仍因電源管理IC（PMIC）及離散元件等料件短缺影響，加上中國華東封控政策、打亂供應鏈及物流作業，致整體出貨動能不若預期，季增幅比原估的近9％明顯收斂。

不過台廠中，包括緯穎、廣達及鴻海則因受惠北美資料中心客戶拉貨力道增溫，加上在非中國地區布局產能效益展現，三業者因此得以在該季有出貨雙位數季增的表現。

龔明德表示，第三季將有來自上一季因封控及長短料遞延的訂單出貨加持外，需求面亦因受惠北美雲端業者持續擴建資料中心基礎設施，及企業客戶因應數位轉型帶動，皆可望為全球伺服器挹注出貨動能。

不過，中系伺服器業者除了因疫情影響當地經濟成長放緩，也因政府對如阿里巴巴、騰訊等大型資料中心業者採行更嚴格的網路安全監管措施，致其拉貨速度減緩，加上PMIC、MOSFET等供應在原廠新產能釋出有限下，恐致供需缺口仍有一成以上，預估第三季整體伺服器出貨動能仍因此受壓抑。

展望第四季，因全球經濟受通膨、戰爭等不確定因素影響，雲端資料中心、品牌客戶拉貨將轉弱，另伺服器ODM廠IC、零組件庫存墊高，但仍有部分特定電源管理IC短缺問題，估該季全球伺服器出貨季減逼近一成。