明年DRAM需求位元成長估8.3％ 歷年新低　

根據集邦科技指出，2023年DRAM市場需求位元成長僅8.3％，是歷年來首度低於10％，遠低於供給位元成長約14.1％，研判至少2023年的DRAM市況在供過於求的情勢下仍相當嚴峻，價格恐將持續下滑。至於NAND Flash仍是供過於求，但價格下跌應有助於搭載容量提升。

從各類應用來看，高通膨持續衝擊消費市場需求，故優先修正庫存是品牌的首要目標，尤其前兩年面對疫情造成的上游零組件缺料問題，品牌超額下訂，加上通路銷售遲緩，使得目前筆電整機庫存去化緩慢，造成2023年筆電需求將進一步走弱。

標準型PC DRAM方面，DDR4與LPDDR4X於PC端應用的比重將進一步降低，由LPDDR5與DDR5持續滲透。但因為DDR5的價格仍高，故將成為限制PC單機搭載容量成長，預估2023年PC DRAM單機搭載容量年增約7％。倘若明年DDR5原廠下調價格轉趨積極，則可能帶動容量上升至9％，取決於DDR5相較於DDR4的溢價空間是否能被有效收斂。

由於伺服器出貨預估已經在過往幾年呈現高度成長，因此在計算基礎已偏高的情況下，後續成長動能將趨緩。伺服器DRAM因進入第五世代的記憶體規格，新款英特爾Sapphire Rapids與超微Genoa均提高了整機成本，且伺服器平均容量開始面臨限制，非以往純粹的升級單一模組容量，需求端的考量將更多地集中在硬體成本，預估2023年伺服器DRAM在平均容量提升上將會受到限制，年增約7％。

行動式DRAM方面，Android陣營目前搭載容量應付日常操作系統所需已相當充足，因此在沒有創新應用的趨動下，基於整機成本以及高階銷售占比較低的考量下，品牌對於容量提升的意願也隨之放緩，至於iOS陣營則因其操作系統優化程度較高，降低其對行動式DRAM的容量需求，預估2023年單機搭載容量僅年增5％。

NAND Flash應用以固態硬碟（SSD）為主，PC消費終端SSD預估平均搭載容量僅小幅上升11％，為近三年來最低。由於筆電整機成本受到零組件漲價而不斷提高，使得2023年PC品牌廠都規劃較為保守的SSD容量需求位元，至於企業用SSD已升級支援PCIe 5.0傳輸，有助於平均容量成長，預估2023年平均容量年成長率為26％。