被列台獨分子 曹興誠：聯電撤頭銜合理

聯電今天說，曹興誠早就不是聯電榮譽董事長。曹興誠告訴中央社，他現在跟聯電沒有關係，中國大陸把他列為台獨份子，聯電撤銷他榮譽董事長頭銜合理，如果他現在管聯電，也會這麼做。

曹興誠接受中央社記者電話訪問指出，以前在很多公開場合，他就說與聯電沒有關係。聯電股價漲，不用謝他，聯電股價跌，也不要罵他。

曹興誠說，退休久了，外界還是習慣稱呼他「榮譽董事長」。他在外面不用「榮譽董事長」頭銜，也不需要這頭銜。拿掉頭銜很好，不用給聯電惹麻煩，以免影響聯電股東權益。

對於一手創辦的聯電與他切割，曹興誠說，現在中國大陸把他列為台獨份子，聯電撤銷他「榮譽董事長」頭銜是合理的。如果他現在管聯電，也會這麼做。

曹興誠表示，他不用聯電任何資源，聯電股票老早就賣掉，不是聯電股東，在聯電也沒有親戚，跟聯電沒有任何關係、牽連。

曹興誠5日召開記者會，宣布捐出新台幣30億元，希望協助在認知戰、心理戰和輿論戰等方面加強戰備。有新黨人士認為曹興誠挑起不滿，當天傍晚前往聯電竹科總部抗議。曹興誠今天直言「無聊」，他與聯電沒有關係。

聯電： 曹 早就不是榮譽董事長

業界傳出聯電因曹興誠近年來大肆批評中共，恐影響公司，因而撤銷他榮譽董事長頭銜。聯電表示，曹興誠早就不是聯電榮譽董事長，但聯電並未說明原因。

曹興誠近年來反共立場鮮明，針對香港反送中運動，批評大陸背棄諾言、蠻橫不守信用，共產黨反人類、反文明本性畢露，並大力鼓吹兩國論。

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）離台後，中國在台灣周邊展開實彈軍演。曹興誠5日召開記者會，宣布捐出新台幣30億元，希望協助在認知戰、心理戰和輿論戰等方面加強戰備，成為各界注目焦點。

曹興誠在記者會中說，中共本質是地痞流氓，中共從1927年開始就搞武裝、暴力、鬥爭，到文化大革命，製造10年浩劫，所有運動不走法治路線，不講立法、司法，是無法無天的黑社會組織。

聯電在中國投資和艦8吋廠、以及聯芯12吋廠，業界傳出，聯電憂心曹興誠反共立場、辛辣的言論恐影響公司，4月董事會便決議撤銷曹興誠的榮譽董事長頭銜。

聯電今天證實，曹興誠已不是聯電榮譽董事長，且早就發生，此外，宣明智也不是聯電榮譽副董事長。但聯電並未說明原因。

聯電表示，曹興誠已退休10多年，與聯電無關，其餘則不評論。

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