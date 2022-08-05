護國防 曹興誠捐1億美元

數年前曾經被視為支持兩岸統一的聯電榮譽董事長曹興誠，5日召開記者會宣布對台捐贈1億美元（相當於新台幣30億元），以加強國防、協助台灣反中及資助國防教育，尤其加強台灣對中共認知戰、心理戰與輿論戰的戰備。



對於曹興誠豪捐1億美元、嗆聲中國，聯電表示，曹興誠的捐款與言論純粹是個人行為，聯電表示尊重，但與公司無關。



曹興誠強調，自己不為名也不為利，政治、選舉沒興趣，希望為講中文的人，在台灣留一塊淨土和一片藍天。



曹興誠表示，美國眾議院議長裴洛西離台後，中共以演習為名對台灣進行實質封鎖作為報復，中共對台灣行徑囂張跋扈，或許以為台灣人都貪財怕死，認為貪財者可以利誘、怕死者可以威脅，所以不把台灣看在眼裡，這是為什麼他宣布捐1億美元來協助加強國防，並希望喚醒台灣人不貪財、不怕死，為維護自由、民主、人權而起來戰鬥。



他進一步表示，現在台灣國防的弱點不在武器裝備，而在認知和士氣方面的不足，台灣有些人是鴕鳥派，認為只要不去惹中共，對岸就不會對台灣動武，另有一些人是投降派，認為反正打不過，不如投降保全性命，當然最糟的是贊成統一派，以為統一以後可以實現所謂的「偉大復興的中國夢」。



曹興誠認為，上述三類人都沒有看見，中共的心態和本質就是地痞流氓，中華人民共和國則是一個仿冒成國家形式的黑社會組織，像中共這樣的仿冒國家，崇拜的是極權、欺騙、仇恨、暴力。裴洛西訪台前後，中共外交部、國台辦、胡錫進等多次發言兇狠傲慢，證明「兩岸同胞、血濃於水」、「中國人不打中國人」這些說法經不起考驗，而且全球有越來越多國家討厭中共，如果台灣跟中共統一，不僅也會被世界視為討人厭的流氓，台灣的後代更會被中共愚弄為腦殘冷血的戰狼。