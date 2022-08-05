蘋果光普照 光學雙王7月營收亮

又見月增、年增！大立光創今年新高，玉晶光締去年10月來新猷

蘋果光普照，光學雙王連續二個月重返雙成長軌道，不只大立光7月合併營收達38.85億元寫下今年新高，玉晶光也不遑多讓，同步寫下去年10月以來的新高。

蘋果新機即將出鞘，也讓光學雙王業績初嚐甜頭，重返股王寶座的大立光7月合併營收攻上38.85億元，不僅較6月成長14.5％，也較去年同期成長2.32％；惟前七月累計合併營收236.93億元，仍較去年同期衰退7.92％。

就7月的產品比重來說，20M（百萬畫素）以上產品占大立光7月合併營收比重不到10％，10M以上產品占60％到70％，8M產品占營收比重不到10％，其他產品約占20％到30％。

不過，隨著營運回溫，大立光對8月營運也釋出比較偏多的展望，大立光董事長林恩平在之前就曾預告，由於客戶進入新產品季節性出貨旺季，「7月看起來比6月好，8月理論上也會比7月好」，第三季稼動率和去年同期大致相當。

不光大立光營運重返成長軌道，光學股后玉晶光7月營收19.46億元，也同樣繳出雙成長成績，不僅較6月11.52億元，成長68.91％，亦較去年同期的16.48億元，成長18.1％。另累計前七月營收82.02億元，亦較去年同期的67.51億元，增加21.49％。

玉晶光指出，7月開始進入傳統旺季，所以營收較上月大幅成長，有關8、9月業績表現，截至目前為止，需求還是很旺盛，但最終仍得視客戶實際拉貨而定。

迎向出貨旺季，力撇智慧型手機市場偏空的論調，玉晶光董事長陳天慶強調，今年客戶給的訂單量有比去年多，目前產能很吃緊，只要客戶拉貨正常，今年營收應會優於去年。

著眼於今年展望仍偏樂觀，玉晶光今年的資本支出規畫會比去年多一些，但考量到大環境變數太多，會縝密和客戶溝通後，做滾動式調整，同時也會等到拿到客戶基本的承諾才會投入，以確保投資可以受保護。

玉晶光指出，今年資本支出的重點將擺在特殊的光學元件、AR/VR，此外手機新的鍍膜今年也導入了新規格，此部分也會增加投資。