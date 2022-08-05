蘋果新機拉貨 玉晶光7月營收報喜

蘋果iPhone新機拉貨啟動，玉晶光（3406）7月合併營收跳升至19.46億元，月增68.91%，為去年10月以來新高，玉晶光表示，目前需求還是旺盛，只要客戶拉貨正常，全年來看營運還是樂觀的。

除息當天可以融券交易就被郭明錤指稱，玉晶光供應蘋果iPhone 14的後鏡頭出現良率問題，蘋果因此將1000萬顆鏡頭訂單轉單至大立光，以避免新機交貨出問題，玉晶光不僅嚴正否認，今天更拿出7月合併營收月增68.91%亮眼業績，狠狠打臉郭明錤。

受惠於蘋果iPhone新機拉貨，玉晶光7月合併營收達19.46億元，月增68.91%，年增18.1%，為去年10月以來新高，累計前7月合併營收為82.01億元，較去年同期成長21.49%。

玉晶光表示，7月開始進入傳統旺季，營收較上月大幅成長，截至目前為止需求還是旺盛，但最後端看客戶實際拉貨而定。

玉晶光董事長陳天慶在日前股東會表示，客戶並沒有悲觀的情況，今年給予訂單量較去年多，無論是手機鏡頭P(片)數量跟值均較去年提升，只要客戶拉貨正常，今年營收會比去年好，獲利也正向看待，全年來看還是樂觀的。

（ 時報資訊 張漢綺）

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